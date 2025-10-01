Ea e Ioana, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express. Cu ce se ocupă șatena

Gabriel Tamaș este partenerul lui Dan Alexa din sezonul 8 Asia Express. Sportivul a plecat în aventura vieții sale alături de prietenul lui, dar acasă îl așteaptă o femeie cu care are o relație încă de când ea avea 16 ani. Cum arată? Vezi în articol!

Noul sezon Asia Express este format dintr-o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală se va ține în Seul. Printre curajoșii care s-au alăturat acestei aventuri se numără Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Cum ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș este un nume cunoscut din lumea fotbalului. Ioana, partenera lui de viață, a avut pasiunea pentru sport încă din copilărie, atunci când a făcut gimnastică, iar mai târziu s-a decis să urmeze Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializându-se în schi alpin.

Cei doi formează un cuplu încă de când ea avea doar 16 ani, iar relația lor este una solidă. Gabi Tamaș și Ioana au împreună o fetiță, pe Selena.

Frumoasa șatenă are o condiție fizică demnă de invidiat și este expertă în fitness. Ioana se antrenează de trei ori pe săptămână pentru a-și menține forma fizică.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea. Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, declara Ioana pentru Antena 1.

