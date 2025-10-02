Gabi Tamaș i-a făcut pe toți să râdă, după ce a ochit-o pe Anda Adam la Asia Express: ”Sper să nu se suie pe...”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar probele devin din ce în ce mai grele și traseul mai solicitant. În ediția de seara trecută, 1 octombrie, s-a jucat, din nou, cursa pentru ultima șansă, iar trei echipe s-au luptat pentru a rămâne în competiție. Însă, înainte de a porni cursa pentru eliminare, Gabi Tamaș a mai destins atmosfera și i-a făcut pe toți să râdă. A ochit-o pe Anda Adam, iar hohotele de râs au explodat imediat.

Competiția din Asia Express devine din ce în ce mai grea. Prima etapă a concursului s-a încheiat, iar concurenții rămași în cursă au ajuns în a doua țară de pe Drumul Eroilor, Vietnam. Seara trecută a fost jucată și prima cursă de ultima șansă din această etapă, iar echipele care au ajuns la duel au avut probe grele de trecut.

Gabi Tamaș i-a făcut pe toți să râdă, după ce a ochit-o pe Anda Adam

Așa cum spuneam, o nouă cursă pentru ultima șansă a avut loc. În această bătălie s-au înscris din start Mara Bănică și Serghei Mizil, dar și Emil Rengle și Alejandro. Ei au fost cei care au terminat cursa pe ultimele două locuri. După cum spun regulile jocului, a treia echipă care a ajuns în cursă a fost votată de concurenți.

De această dată, majoritatea voturilor s-au îndreptat către echipa formată din Olga Barcari și Karmen. Însă și Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit un vot. Cei care au vrut să îi trimită în cursă au fost Anda Adam și Joseph. Cei doi soți i-au votat pe fotbaliști, iar asta nu le-a picat tocmai bine.

În stilul caracteristic, Dan Alexa și Gabi Tamaș au răspuns votului. Nu cu alt vot, ci cu o glumă care a stârnit hohote de râs. La testimoniale, fotbaliștii au comentat votul primit și au făcut haz de necaz.

„Dan Alexa: Am observat că de la o vreme, Anda se tot suie pe noi. Gabi Tamaș: Sper să nu se suie, totuși, Anda pe noi, că e prea grea”, a fost reacția celor doi în urma votului.

Reacția fotbaliștilor i-a amuzat copios pe telespectatori, iar momentul a devenit imediat viral. Evident, ca în orice subiect, unii s-au distrat și au apreciat ironia, în timp ce alții i-au taxat.

