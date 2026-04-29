Cât costă bolidul de lucx pe care Andra Volos l-a primit de la Lele, de ziua ei de naștere. Manelistul nu s-a uitat la bani!

Andra Volos a avut parte de o aniversare spectaculoasă, marcată de un cadou impresionant din partea partenerului ei, Robert Lele. Evenimentul a atras atenția fanilor și a apropiaților, fiind organizat într-un cadru festiv, cu numeroși invitați și o atmosferă de sărbătoare care a durat până târziu în noapte.

Ziua de naștere a influenceriței a fost transformată într-un moment memorabil, în care surprizele s-au succedat pe parcursul întregii seri. Prietenii, familia și persoanele apropiate au fost alături de ea, participând la o petrecere organizată cu atenție la detalii, în care accentul a fost pus pe lux, emoție și gesturi simbolice.

Andra Volos a primit o mașină de lux de la Lele

Punctul central al serii l-a reprezentat darul oferit de Robert Lele, care a ales să îi ofere soției sale un automobil de lux, un SUV de ultimă generație. Mașina, evaluată la o valoare estimată între 50.000 și 80.000 de euro în funcție de dotări, a fost personalizată special pentru eveniment și adusă direct la locația petrecerii. Vehiculul a fost decorat festiv, cu o fundă de dimensiuni mari, ceea ce a amplificat efectul vizual și a transformat momentul într-unul spectaculos pentru toți cei prezenți.

După prezentarea cadoului, influencerița a petrecut timp la volanul noului automobil, testându-l și bucurându-se de experiență. Pe lângă momentul surprizei, întreaga petrecere a fost organizată într-un stil elegant, cu decoruri atent alese și o atmosferă de eveniment exclusivist. Invitații au participat la o seară animată, în care muzica, dansul și interacțiunea socială au completat tabloul festiv.

”La mulți ani, iubirea mea! Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai fost și ești pentru mine. Ai fost lângă mine în fiecare moment, m-ai iubit, m-ai înțeles și nu ai plecat niciodată, indiferent prin ce am trecut. Ai fost sprijinul meu, liniștea mea și motivul pentru care merg mai departe cu încredere. Nu există suficiente cuvinte care să descrie cât de mult te iubesc și cât de recunoscător sunt că te am în viața mea. Îmi doresc să-ți ofer măcar o parte din fericirea pe care mi-o dai tu în fiecare zi. Să ai parte de tot ce e mai frumos, sănătate, bucurii și împliniri! Te iubesc enorm!”, a transmis Robert Lele, pe Instagram.

