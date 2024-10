Cât costă o poliță obligatorie de asigurare a locuinței împotriva calamităților. Românii riscă amenzi dacă nu o au

Calamitățile și dezastrele naturale din România au generat costuri uriașe din partea firmelor de asigurare. Cu toate acestea, 70% dintre români susțin că nu își pot permite o asigurare pentru a-și asigura casa, în timp ce 30% dintre oameni nu sunt interesați de poliță, pentru că exclud orice risc. Cu toate acestea, în urma inundațiilor devastatoare din ultima perioadă din țara noastră, tot mai mulți români se gândesc serios la o asigurare împotriva dezastrelor naturale.

Conform celor mai recente măsurători, 30% dintre români care nu au o asigurare împotriva dezastrelor naturale iau în calcul ca anul viitor să-și facă polițe. De cele mai multe ori, decizia este amânată. Unii dintre ei nici nu știu cum funcționează aceste polițe și nici nu s-au interesat de prețul acestora.

Polița obligatorie pentru asigurarea locuințelor costă 50 sau 130 de lei – în funcție de tipul locuinței – și acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații. Polița facultativă sporește nivelul de protecție, atât ca valoare, cât și ca riscuri asigurate. Cetățenii care nu au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale pot fi amendați de primari.

Riscul de incendiu este cel care provoacă cele mai mari daune, fie că este vorba despre locuințe sau companii. La începutul acestui an, cea mai mare despăgubire pentru o locuință a fost de 514.000 de euro – cea mai mare sumă plătit în ultimii 5 ani.

”Polița facultativă vine și oferă până la valoarea întregii sume asigurate și pentru riscurile acesteia și clientul poate să plătească riscuri adiacente, chiar de frecvență mai mare decât cele trei: incendii, explozii, spargerea geamului, avarii apă etc, în funcție de ce risc vrei să acoperi cu prețul corespunzător. La începutul acestui an am plătit daune pentru o locuință – la nivel de 514.000 de euro pentru incendiu, pentru o singură locuință – 110.000 de euro pentru explozie. Pentru o singură locuință – maxim 80.000 de euro, furtună și vreo 50.000 de euro pentru acoperire de avarii de apă”, a spus Adrian Marin, membru Board UNSAR, pentru Digi 24.