Cât costă un burger cu cartofi prăjiți în Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București

Cea mai așteptată perioadă din an este cea a sărbătorilor de iarnă. Pentru toți românii aceste momente înseamnă, obiceiuri, dar, și bucate tradiționale. Și unde poți să te bucuri de ele dacă nu la târgurile de Crăciun organizate special an de an. Iată câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru un burger cu cartofi prăjiți la Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București.

Cel mai mare târg de Crăciun din România, cel din Piața Constituției, s-a deschis pe 20 noiembrie și va fi deschis până pe 26 decembrie. Târgul poate să fie vizitat zilnic, accesul fiind gratuit, spre deosebire de anul trecut. De luni până vineri, târgul este deschis între orele 12.00 și 23.00, în timp ce sâmbăta și duminica este deschis între orele 10.00 și 23.00.

Cei care vor să se bucure de magia sărbătorilor și au de gând să treacă pe la Târgul de Crăciun din Capitală trebuie să știe de ce prețuri se vor „lovi” la tarabe. Spre exemplu pentru cei care vor să mănânce și altceva în această perioadă, pe lângă mâncărurile tradiționale, în acest an, la târg, găsim burgeri.

Acesta costă între 30 si 35 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți este 12 lei. La un simplu calcul, trebuie să scoatem din buzunar între 42 și 47 de lei de persoană, pentru un astfel de preparat. Sortimentele sunt variate, astfel, și cei mai pretențioși cumpărători, vor fi cu siguranță satisfăcuți.

Ce preparate mai găsim la Târgul de Crăciun din București

16 lei – 100 de grame de pastramă de oaie

14 lei – 100 de grame pomana porcului sau coaste de porc

10 lei – un pahar de vin fiert

2 lei – o mini gogoaşă

15 lei – 6 gogoşi