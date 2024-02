Cât de nociv este covrigul mâncat dimineața pentru organism, de fapt. Medicul Mihail Pautov face dezvăluiri uluitoare

Medicul Mihail Pautov a analizat mai multe alimente și a făcut dezvăluiri uluitoare despre cum unele dintre ele dăunează grav sănătății. De asemenea, a explicat cât de nociv este covrigul mâncat dimineața pentru organism.

Produsele de patiserie sunt foarte îndrăgite de români. Chiar dacă nu sunt tocmai bune pentru siluetă, oamenii le consumă în cantități mari, iar „vedeta” este, cu siguranță, covrigul. Însă, cei care aleg să mănânce covrigi, trebuie să fie foarte atenți. Medicul Mihail Pautov a făcut un experiment și a analizat semnalele corpului după consumul acestui produs.

Pentru unii oameni, covrigul este micul dejun perfect, mai ales atunci când se află în drum spre școală sau spre muncă. Însă, medicul Mihail Pautov a explicat de ce nu este bine să consume produse de patiserie dimineața.

Pentru a analiza semnele corpului, medicul a făcut un experiment chiar pe el. A mâncat un covrig la prima oară a dimineții, fără să fi consumat orice altceva înainte, iar apoi a observat ce se întâmplă în organism.

Experimentul nu s-a încheiat aici, ci a urmat faza a doua. Medicul Mihail Pautov a mai consumat un covrig, la câteva ore distanță, însă l-a combinat cu alte alimente.

„La câteva ore, am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin. Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie. Concluzia este – atenție cum mâncăm covrigul și cu ce îl combinăm!

Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola. Despre cola știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos.”, a mai spus medicul Mihail Pautov.