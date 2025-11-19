Acasă » Știri » Cât este taxa pe coletele Shein, Alibaba și Temu. De la ce dată se aplică

Cât este taxa pe coletele Shein, Alibaba și Temu. De la ce dată se aplică

De: Irina Maria Daniela 19/11/2025 | 22:22
Cât este taxa pe coletele Shein, Alibaba și Temu. Sursa foto Profimedia

Vești proaste pentru românii care obișnuiesc să facă des comenzi pe site-urile din afara țării, mai ales din China în comparație cu alte state. Începând cu data de 1 ianuarie 2026, coletele vor fi livrate la ușa românilor după ce vor plăti o taxă. La ce valoare se ridică suma? Aflați mai multe detalii în rândurile următoare!

Se pare că țara noastră a finalizat modificările legislative pentru taxarea coletelor extracomunitare, după niște întârzieri ce au apărut pe parcursul proiectului la CCR. Taxarea coletelor care vin de pe site-uri ca Shein, Alibaba și Temu este o parte din pachetul fiscal pregătit pentru 2026 și intră în vigoare de la 1 ianuarie. Pe scurt, românii mai au o lună și 11 zile pentru a face o mică economie la buget.

Cât este taxa pe coletele Shein, Alibaba și Temu

Începând cu anul viitor, România se va alinia noilor reguli UE și va proteja retailerii locali prin taxarea coletelor externe cu suma de 25 de lei. Inițial, taxa trebuia să fie aplicată de la data de 1 noiembrie 2025. Cum proiectul legislativ a fost întârziat la Curtea Constituțională și retrimis în Parlament, s-a mutat data de start pe 1 ianuarie 2026.

Românii care obișnuiesc să facă des comenzi pe site-urile menționate anterior, precum și altele tot din străinătate, trebuie să știe că vor plăti taxa de 25 de lei doar pentru coletele cu valoare sub 150 de euro.

La nivel european, Consiliul Miniștrilor susține că scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 euro va fi eliminată începând cu 2026. Măsura aceasta vine ca răspuns la creșterea masivă a importurilor de mici dimensiuni, în special din China.

