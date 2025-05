Cătălin Bordea a făcut anunțul trist! S-a săturat: „La revedere”

Se poate spune că ultimii ani Cătălin Bordea a trecut prin mai multe cumpene. Divorțul neașteptat de Livia Eftimie și-a spus cuvântul asupra vieții sale sentimentale, motiv pentru care nici acum nu poate susține că și-a găsit sufletul pereche. După mai multe relații eșuate, comediantul a luat o decizie radicală.

La începutul acestui an, Cătălin Bordea a încercat să își refacă viața după divorțul fulgerător de Livia Eftimie. Acesta a declarat public faptul că este într-o relație de iubire și că și-a găsit persoana alături de care se simte liniștit.

Te-ar putea interesa: Cine e noua iubită a lui Cătălin Bordea. Comediantul face primele dezvăluiri despre femeia care i-a reîntregit inima după divorțul dureros! Tatuajul care l-a șocat!

Cătălin Bordea: ”Nu mai vreau! Nu mai pot să intru într-o relație”

După un divorț cu răsunet, la doi ani de la separarea de soția sa, Cătălin Bordea și-a asumat public o nouă relație de iubire. Părea că totul decurge conform așteptărilor, se îndrăgostise din nou de o femei, iar viitorul suna cât se poate de bine. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, comediantul povestea că și-a cunoscut iubita în mediul online și a recunoscut că încă de la prima conversație au descoperit elemente comune care i-au legat imediat.

”Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă.

Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea, pentru CANCAN EXCLUSIV.

Ei bine, se pare că lanțul de iubire s-a rupt mai repede decât ar fi crezut oricine. Recent, Cătălin Bordea a pus punctul pe ”i” și a dat de înțeles că nu mai este implicat în nicio relație de iubire și nici nu are de gând prea curând să se mai ”aventureze” în vreo relație amoroasă.

”Eram îndrăgostit până la limita decenței. Dar nu mai vreau relație, gata, m-am calmat. Am o vârstă. Nu mai pot să intru într-o relație, la revedere”, a declarat Cătălin Bordea, la Un Show Păcătos.

Reacția fabuloasă a lui Cătălin Bordea, după ce Livia, fosta soție, a rămas cu bolidul de 100.000 € de la Spike: ”Mă bucur pentru realizările ei, este o…” Comediantul o ”arsese” la despărțire