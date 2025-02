Cătălin Bordea, marcat de moartea mamei sale. Ce i-a făcut iubitul ei, în timp ce se afla în sicriu, în biserică

Cătălin Bordea a trecut prin clipe de coșmar când și-a pierdut mama. Celebrul comediant este marcat de moartea femeii care i-a dat viață! Ce i-a făcut iubitul ei, în timp ce se afla în sicriu, în biserică? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Cătălin Bordea a vorbit despre regretata sa mamă și despre cum aceasta a căutat iubirea toată viața, însă a găsit-o doar la sfârșit. Comediantul a descris-o ca pe o „eternă îndrăgostită”, care, de-a lungul anilor, a avut mai multe relații, adesea cu bărbați care nu o făceau fericită.

Chiar dacă a avut numeroase relații, mama lui Cătălin Bordea nu și-a găsit ușor marea dragoste. După multe încercări, femeia care i-a dat viață cunoscutului comediant reușise să își găsească fericirea și liniștea în brațele unui bărbat.

Comediantul a povestit despre un moment pe care nu îl poate uita din ziua înmormântării mamei sale. În biserică era frig. Femeia care i-a dat viață lui Cătălin Bordea era în coșciug, iar partenerul ei o ținea în brațe pentru a o încălzi.

Această imagine l-a marcat profund pe Cătălin Bordea. În acel moment a realizat că mama lui a fost iubită cu adevărat la sfârșitul vieții, iar bărbatul de lângă ea era cel la care a visat dintotdeauna.

„Și niciodată… și asta e o chestie pe care am văzut-o la înmormântarea ei. Niciodată maică-mea nu și-a găsit adevărata iubire, a fost incredibilă treaba asta și și-a găsit-o fix înainte să moară. Imaginea pe care am văzut-o eu, m-a rupt. Deci toată viața maică-mea, 55 de ani, a căutat iubirea. Se îndrăgostea de ăla, de ăla, numai oameni răi, numai oameni violenți și în ultimii ani de zile, și-a găsit un bărbat care nu era tiparul ei de bărbat, nu era băiat rău, înalt, nu știu cum, nu știu ce, era un om normal, grăsuț, dar care a iubit-o foarte mult și imaginea asta eu n-am s-o uit niciodată. Era maică-mea în coșciug, în biserică și era frig afară, că maică-mea a murit acum un an de zile, Dumnezeu s-o ierte, era frig afară și ăsta o ținea în brațe că s-o încălzească, în biserică. Imaginea asta n-am să mi-o scot niciodată din cap, pentru că dragostea a găsit-o fix când nu mai putea s-o vadă, înțelegi? Adică imaginea asta pentru ea, dacă o vedea… mi s-a făcut pielea de găină. Incredibil! Fix la finalul vieții, este imaginea aia pe care ea și-a dorit-o toată viața.”, a mai spus comediantul.