”Regulile” lui Bordea cu noua iubită. Comediantul a schimbat foaia, după ce a fost ”tradus” de soție și a divorțat: suflă și-n iaurt!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Cătălin Bordea a făcut primele dezvăluiri despre noua sa iubită. În plus, actorul spune cum a decurs prima întâlnire dintre aceasta și bunica lui, dar și când are de gând să devină tată. Ce ”reguli” are în relația actuală, după divorțul care a uimit o țară întreagă, citiți mai jos!

La doi ani distanță după divorțul care a șocat o țară întreagă, Cătălin Bordea face primele declarații despre noua sa iubită, la CANCAN EXCLUSIV. Comediantul pare că și-a revenit aproape în totalitate după separarea dureroasă de fosta soție, Livia, iar acum zâmbește din nou alături femeia pe care a cunoscut-o în mediul online. Chiar și așa, actorul recunoaște că trebuie să fie relativ precaut în noua relație, așa că, față noua iubită, are alte ”reguli”:

”Nu locuim împreună. Nu mai fac ca ultimele trei dăți, să ieșim la o întâlnire, apoi a treia săptămână să fim mutați cu tot. Trei relații am avut și toate au decurs după același divorț. După divorț, gata, nu s-a mai primit. Abia intram eu în casă. Nu mai fac așa acum, un an cel puțin să nu văd”, a spus Bordea.

Iar asta nu este tot! Dacă în fosta căsnicie comediantul recunoaște că deseori se punea pe locul doi pentru binele partenerei, acum, actorul vrea să se focuseze mai mult pe viața sa profesională, aspect care speră să îi aducă mai multe beneficii și în planul personal. Așa se face că Bordea i-a arătat din primele zile iubitei sale programul pentru lunile care urmează.

”Viața personală din acest moment nu-mi afectează viața profesională, pentru că viața profesională e pe primul loc. Poate e dubios că spun asta, dar așa se întâmplă. Sunt oameni care depind de mine, sunt spectacole vândute, filme făcute. Când ai intrat în chestia asta, ți-am arătat Google Calendar. I-am arătat în avans, pe lunile următoare. Ce nu este cu roșu sunt zile libere, strecoară-te! Ea nu locuiește în București. Acum nu mai este așa greu, sunt avioane, prinzi cât poți”, a completat Cătălin Bordea, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

De asemenea, actorul vorbește despre importanța terapiei în procesul de vindecare și despre prima întâlnire dintre noua iubită și bunica lui, femeia care l-a crescut de mic. În ceea ce privește viața profesională, comediantul așteaptă premiera filmului ”Mentorii”, din luna februarie, în care joacă alături de Adrian Titieni, Dorian Popa, Loredana Groza și Mira, dar se preocupă intens și de clubul și spectacolele sale de stand-up. Toate detaliile despre proiectele următoare, dar și despre momentul în care plănuiește să devină tată, doar AICI.

