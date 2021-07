Cătălin Botezatu, de urgență la spital. Problemele de sănătate cu care se confruntă designerul

Cătălin Botezatu a avut, în ultimii ani, probleme de sănătate grave. Designerul a făcut o serie de dezvăluiri privind starea sa de sănătate actuală, mai ales că în urmă cu câteva luni a suferit o intervenție chirurgicală destul de dificilă.

Designerul a mărturisit că recent, la miez de noapte, s-a urcat în mașină și s-a dus de unul singur la spital, căci s-a speriat foarte tare din cauza faptului că s-a simțit rău. În acest sens, Cătălin Botezatu a declarat la Antena Stars că urmează să meargă în Instanbul pentru o consultație de specialitate.

„E adevărat că într-o seară m-am speriat foarte tare și m-am dus singur, efectiv, m-am urcat în mașină și m-am dus la spital, dar totul este sub control. Încerc să evit pe cât se poate stresul, oboseala, dacă pe vremuri mai pierdeam nopți, acum abia aștept după ce îmi termin activitățile să ajung acasă, să fac un duș și să merg repede la culcare să mă pot odihni măcar 8-9 ore. Am renunțat la multe lucruri pe care le făceam înainte”, a spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: ”Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu”

De asemenea, Cătălin Botezatu a declarat că va ajunge în curând în Instanbul pentru a face un control medical. „Sunt analizele de bază în care mă controlez din cap până în picioare la tot ce inseamnă organismul uman și nu în ultimul rând cele legate de operațiile pe care le am, cele oncologice. Mergeam și înainte. Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu și am avut grijă de două ori pe an să le fac, în țară sau peste hotare”, a adăugat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, operat de cancer la colon

Pe 6 octombrie 2019, designerul a trecut printr-o operaţie de şase ore, extrem de grea, în urma căreia medicii turci i-au extirpat jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism, după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă.

Sursa foto: Arhiva Cancan