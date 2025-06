Cătălin Botezatu i-a luat frica mamei! Ce vinde celebrul designer, de nevoie: „Fac și discount, le dau și în rate”

Cătălin Botezatu deține unele dintre cele mai sofisticate mașini în ediție limitată, care i-au produs o reală bucurie în momentul în care și le-a achiziționat și personalizat după bunul plac. Cum designerul este prins cu multe deplasări în străinătate, multe dintre bijuteriile pe patru roți din propriul garaj rămân de multe ori nemișcare sau au puțini kilometri la bord. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, creatorul de modă ne-a spus motivul pentru care a ales să se despartă de 3 dintre mașini, pe care le-a și scos de altfel la vânzare, nu de alta dar colecția lui se va mări cu încă un bolid.

Cătălin Botezatu și-a făcut apariția la un eveniment monden la volanul unei bijuterii pe patru roți și nu avea cum să nu fie remarcat direct din parcare. C uceastă ocazie, am aflat ultimele noutăți despre bolizii la al căror volan îl vedem.

Cătălin Botezatu: „Nu sunt vitezoman, dar îmi plac bijuteriile astea pe patru roți”

CANCAN.RO: Bun găsit, Cătălin. Văd că ai respectat dress code-ul.

Cătălin Botezatu: Bine, a fost o ofertă bună. Patru culori. M-am regăsit. I-am și spus că o să vin tot roz. E un fucsia Valentino. Și văd că au fost apreciate și ghetele și sacoul meu, tot e apreciat. Da, am respectat pentru că, în momentul în care îmi vin la un eveniment, eu de aceea mă agit ca un sifon, pentru că trebuie să respect și evenimentul. Și locul în care vii și organizatorii și tot. Și dacă ei îi pun un dress code. E greu. Nu mai puneți dress coduri că limitați oamenii. Și mulți oameni renunță să vină, mai ales bărbații, când văd dress code. Deci pierdeți clienți.

CANCAN.RO: Achiziția a fost făcută special pentru acest eveniment?

Cătălin Botezatu: Nu. Am peste 500 de sacouri, cred. Nici nu știu câte am. Îl am mai de mult. Îl iubesc. Îl pun atunci când e un dress code sau mi se pune pata să folosesc un sacou de genul ăsta.

CANCAN.RO: Vreau să vorbim și despre bijuteria pe patru roți, pentru că am observat-o când ai venit. Ți-ai făcut un astfel de cadou cu o ocazie specială?

Cătălin Botezatu: Nu, să știi că de câte ori e ziua mea îmi cumpăr o mașină. Și mi-o cumpăr de la prietenii mei de la Porsche Timișoara. Ei tot timpul mă updatează ca și Diana Baicu cu fața, ei cu mașinile. Îmi dau cele mai bune mașini, cele mai frumoase mașini. Deci sunt updatat de ei și iau ce-mi spun ei. Nu sunt vitezoman, dar îmi plac bijuteriile astea pe patru roți.

Cătălin Botezatu: „Nu vreau să o păstrez, nu vreau să iau un milion și jumătate de euro pe ea, vreau să o vând acum”

CANCAN.RO: Câte mașini ai în garaj?

Cătălin Botezatu: Am două mașini de vânzare. Deci din cele multe, multe mașini, am două mașini noi, nouțe, de vânzare. Spun noi, nouțe, pentru că eu le cumpăr și pentru că stau foarte puțin în țară, nu au timp să le rulez. Și atunci vreau să le vând. Nu pot să spun, sunt două mașini super fițoase, super bijuterii. Le-am pus la vânzare. Mama a zis: “Dacă mai plătești atâtea impozite!“ Și mama speriată cu impozite la mașini!

Iar una chiar, fiind un V12, nu-i spun marca, o sută făcute în lume, vreau să scap de ea. Deși mi s-a spus că ajunge la o milion și jumătate de euro, da. Dacă o păstrez, nu vreau să o păstrez, nu vreau să iau un milion și jumătate de euro pe ea, vreau să o vând acum. Trei am. Mai am, tot așa, o bijuterie care are doi ani, dar care are 30.000 de kilometri, cu piele albă înăuntru, ceva frumos. Și mai am una, tot așa, făcută pe comandă, un albastru, are 4.000 de kilometri. Și electrică, care înăuntru, am făcut-o cu o piele burgundy, ceva frumos. Gata, poate-mi vând mașinile, fac și discount, le dau și în rate, nu de alta dar îmi vine alta.

CANCAN.RO: Cât mai rămâi în țară?

Cătălin Botezatu: În weekend am fost la premiera unui spectacol la Craiova. De mulți ani realizez costume pentru Opera din Craiova. După care mă întorc la București la alte evenimente. Pe 12 avem la palatul Parlamentului Atipic Beauty. Trebuie să fiți acolo să vedeți niște oameni minunati, un eveniment minunat, un eveniment de suflet. Apoi la Oradea, apoi unde mai plec? Plec și din țară, pe la Chișinău, plec la Pitti Uomo, pentru că Viggo trebuie să fie prezent acolo pentru a se updata tot timpul. Multe plecări!

