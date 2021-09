CĂTĂLIN BOTEZATU: În România încă avem nevoie de educație, apoi procedurile estetice mici, injectabile, vor deveni o normalitate

Admirat, controversat, comentat, dar mereu un reper. Cătălin Botezatu ne-a vorbit deschis despre frumusețe și estetică, într-o provocare pe care revista noastră i-a lansat-o.

Când a luat Cătălin Botezatu prima oară contact cu medicina estetică?

Prima oară când am luat contact cu medicina estetică a fost acum mulți, mulți ani, dar nu pentru că mi-aș fi făcut atunci vreo procedură estetică, ci doar pentru că aveam și am foarte mulți prieteni care activează în acest domeniu. În afară de botox, despre care știam că poate șterge ridurile prin injectare, la vremea respectivă mi s-a părut ceva foarte cool – o noutate pe care o foloseau vedetele de la Hollywood. Este vorba despre tratamentul PRP (plateled-rich plasma) sau plasma bogată în trombocite, așa-numita terapie vampir pe care am făcut-o și eu la bunul meu prieten Dr. Morad, cel care mi-a explicat prima oară această tehnologie. Am fost foarte mulțumit la acea vreme.

Cătălin Botezatu este adeptul naturaleții și a îmbătrânirii cu aspect natural?

Cătălin Botezatu a vorbit pentru Revista Aesthetic: Da, sunt adeptul aspectului natural când îmbătrânești. Pentru un bărbat este frumos să îmbătrânească normal, natural, să aibă riduri de expresie, care chiar te pot face mai sexy. Nu sunt adeptul operațiilor estetice duse la extrem (aici mă refer strict la bărbați), pentru că după o anumită vârstă, dacă exagerezi, începi să pari o mască. Nu mai ai trăsăturile tale, iți fuge pielea pe față și se reașează toate proporțiile ciudat. Una este să îți ascunzi un rid prea profund, să faci mici ajustări cât să pară că ești mai tânăr, nu schimbat. Și alta este să începi să tragi de pielea de pe față, să ți se schimbe toate trăsăturile, să îți repoziționezi sprâncenele, să tragi de ochi, să nu mai semeni tu cu tine. Deci da, prefer să îmbătrânești natural și să te ajustezi, ca bărbat, cu mici injecții, cu efect de întinerire și atât.

Acum încă sunt prejudecăți sau oamenii insinuează lucruri, dar în 10-15 ani să faci mici intervenții estetice va deveni o normalitate, pentru că totul ține de cultură.

Cam asta despre procedurile estetice pentru bărbați. Cum sunt bărbații din România față de bărbații din alte țări europene?

Față de alte țări europene clar sunt mai reticenți. Ceea ce este greșit. Dacă vrei să intervii puțin pe fața ta, atunci când este cazul, o poți face elegant, puțin, fără a exagera. Bine, nu vorbesc aici de defectele evidente, un nas foarte mare și urât, urechi depărtate sau mai știu eu ce, unde mi se pare chiar recomandat să faci o rinoplastie sau otoplastie. Nu vorbim aici de chirurgie necesară, obligatorie. În România încă avem nevoie de educație, micile intervenții estetice vor deveni normalitate și pentru bărbați, dacă cei responsabili vor face ce trebuie în direcția informării și a educației. Când vom privi în urmă vom zice: mai ții minte, când acum 10-15 ani oamenii priveau asta cu suspiciune sau prejudecată? Acum sunt încă mulți care chiar râd dacă un bărbat își dorește să rămână tânăr mai mult timp și să își facă mici proceduri estetice. Sau insinuează lucruri. Dar totul trece, pentru că și acceptarea medicinei estetice ține de cultură.

Un botox făcut la timpul lui poate să îți schimbe în scurt timp modul în care te poziționezi tu în anturaj sau felul în care te percepi tu. Adevărat sau fals?

Botoxul făcut la timpul lui nu îți schimbă cu nimic percepția. Dacă o faci, o faci pentru tine că ai un complex și vrei să îl elimini.

Înfrumusețare sau antiaging?

Antiaging. Procedurile estetice trebuie făcute la momentul potrivit, mai ales pentru a arăta mai tânăr, nu pentru a-ți schimba trăsăturile.

Bisturiu sau seringă?

Seringă. Bisturiul poate face lucruri ireversibile.

DE TINE DEPINDE DACĂ INTERIORUL ÎȚI FACE EXTERIORUL FRUMOS. CÂND TOATE FEMEILE ARATĂ LA FEL, NU E NIMIC DE LAUDĂ.

Cum vede acum Cătălin Botezatu frumusețea?

Frumusețea este efemeră. Ambalajul este perisabil. Frumusețea exterioară devine în timp o chestie care se schimbă. De tine depinde cum știi ca din interior să schimbi exteriorul și să te avantajeze. Pentru mine frumusețea este definită printr-o trăsătura interioară, o atitudine aparte. O femeie frumoasă nu este o frumusețe anume, este cea ale cărei trăsături, pomeții, stylingul părului, te poziționează pe o treaptă a frumuseții. Poți ieși din standardele consacrate prin anumite trăsături și atitudine. Dacă ai acele buze exagerate sau dacă ai silicoane de 5 kg, nu înseamnă că ești frumoasă. Adevărata frumusețe este naturalețea. Toate intervențiile chirurgicale trebuie făcute păstrând linia naturală, altfel devin toate femeile la fel, arată la fel sau nu mai arată deloc cu cine erau înainte. Și asta nu este nimic de laudă.

Ce proceduri estetice nu ar trebui să facă niciodată un barbat?

Nu pot spune că bărbații trebuie să fie vitregiți și să nu-și facă proceduri, sunt tot felul de intervenții pe care eu nu le-aș face sau nu le-aș recomanda unui bărbat: să-și ridice foarte tare pomeții, să-și modifice linia ochilor cat eyes, să-și ridice sprâncenele. Știți cum e, după 60 de ani pielea nu mai are colagen și dacă tragi de ea, reușești să o întinzi, dar într-un mod ciudat, în ceva nenatural. Oricum lumea mereu știe câți ani ai, iar 100.000 de operații nu îți vor atrage mai mulți simpatizanți, ci doar comentarii răutăcioase cu adevarat motivate.

În momentul de față, care este cel mai important proiect pentru Cătălin Botezatu?

Proiectele mele sunt de fashion, prezentări de modă la nivel național și internațional, acum pregătesc o colecție de toamnă cu care voi merge peste tot: și la săptămâna modei de la Paris, în Dubai, dar și în alte mari capitale ale modei. Afacerile pe care le am, toate sunt legate de modă și fashion: magazinele pe care le am și extinderea pe care o pregătesc în Londra, lanțul de restaurant care poartă numele unui brand la care activez, dar cel mai important proiect al meu rămâne moda.

SUNT UN TIP REALIST, NU VISĂTOR

Ce își mai dorește Cătălin Botezatu de la viață?

Mi se pune des această întrebare. Eu nu imi doresc neapărat ceva anume, extraordinar, cai verzi pe pereți sau lucruri care nu se pot realiza. Dorințele mele au toate la bază proiecte la care lucrez și care se materializează, chestii puternice la care lucrez intens. Dorințele mele sunt proiecte realizabile. Sunt un tip realist, nu visător. Nu îmi imaginez castele de 100 de milioane pe malul oceanului. Nu aș putea să aloc timp, stres, resurse, foarte mulți bani pentru așa ceva.

Un gând pentru cititorii revistei?

Cititorilor revistei le recomand să fie tot timpul extrem de critici cu imaginea pe care o văd ei în oglindă dimineața, când se trezesc, să fie la fel de critici în momentul în care vor să își facă o intervenție chirurgicală, indiferent că sunt bărbați sau femei. Orice intervenție greșită le poate schimba estetica, viața. Să aleagă bine ceea ce au de făcut, le urez numai intervenții estetice reușite și multă sănătate. Și cel mai important, să fie foarte atenți în orice moment ce aleg să facă cu corpul lor.