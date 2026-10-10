Alexandra Cotruș, crize de gelozie în fața soțului! Ce a putut să facă artista când l-a văzut cu o blondă și o brunetă

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„Îl găsesc cu o blondă și o brunetă.”. Invitată în platoul CANCAN EXCLUSIV, Alexandra Cotruș povestește despre micile ei episoade de gelozie, întâmplări amuzante pentru noi, dar care, pe moment, au făcut-o pe îndrăgita artistă să-și iasă din fire.

Alexandra Cotruș și soțul ei, Adi, trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ cinci ani, iar în mai 2026 au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele. Cei doi și-au sărbătorit iubirea alături de familie și prieteni, în cadrul unui eveniment la care au participat aproximativ 450 de invitați.

„Cântam tare de nervi. Am dat volumul la maximum”

Alexandra recunoaște că este o fire geloasă, însă micile tensiuni nu ajung să le afecteze relația, ci se transformă, în cele din urmă, în motive de amuzament pentru amândoi. Mai cumpătat din fire, Adrian înțelege că soția sa se află adesea în centrul atenției și interacționează cu bărbați de diferite tipologii. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Alexandra Cotruș, invitată în platoul CANCAN EXCLUSIV

Alexandra Cotruș: Eram la un eveniment la care cântam. Era o petrecere publică, la care putea să vină oricine. Și eu cântam liniștită, îmi făceam treaba, cântam nebunie, era mare show. Lumea, majoritatea oamenilor, erau cumva îndreptați acolo, lângă mine. Și am zis: „Bă, las un pic microfonul să mă uit așa în stânga, în dreapta, oare Adi pe unde e?”.

CANCAN: Îl mai cauți cu privirea în timpul cântărilor?

Alexandra Cotruș: Normal, îl caut. El, de obicei, stă cumva în spatele meu, e lângă mine. La petrecerea aia ne-am întâlnit și cu alți prieteni. Cumva, s-a petrecut și el, a mai băut și un pahar de vin, așa, nu știu ce… Bun.

CANCAN: Și a plecat din raza ta?

Alexandra Cotruș: Exact, a plecat din raza Capuccinei și l-am pierdut.Dar, într-un final, îl găsesc și îl găsesc cu o blondă și o brunetă. Și mă uit și-l văd pe-al meu: în stânga, o brunetă, în dreapta, o blondă. Doamnele respective… Nu erau copile, erau doamne în toată firea. Erau și ele cu domnii lor, mă înțelegi?

CANCAN: Dar tu, orbită de gelozie, n-ai mai văzut, da?

Alexandra Cotruș: Da, da! Și văd că, efectiv, una trăgea de cămașă dintr-o parte și cealaltă, de partea cealaltă a cămășii. Bă, omule, bă, stai așa, că nu-i așa! Râzi, tu râzi, dar eu atunci n-am râs. Deci eu, când am simțit atunci, ce nervi m-au apucat! Dar știi ce am făcut? Am cântat mai tare! Deci mi-am dat volumul microfonului mai tare. Cumva, să le enervez și pe celelalte persoane de lângă mine, să zică: „Bă, de ce cântă Cotrușa asta așa tare?”. Am dat volumul și la boxe, și la tobă. Am dat volum, am dat volum, să fie la maximum, să înnebunească oamenii! Cântam de nervi. Știi ce zic? Normal că s-a prins, că știe el ce mă deranjează și ce nu mă deranjează. Râdea, s-a uitat la tine. Mi-am continuat programul, frumos.

CANCAN: Aveai aici, în gât, un nod?

Alexandra Cotruș: Da, da, aveam, aveam, aveam. Am terminat frumos programul, am mers la separeu, unde stăteam noi, unde aveam noi masa. A venit și dânsul și… Nu i-am zis nimic, nu l-am băgat în seamă, nu…

CANCAN: Dar el chiar îți dă motive? Ți-a dat motive vreodată?

Alexandra Cotruș: Nu, nu, nu. Acum râdem, glumim, s-a întâmplat, dar… Nu, sincer, nu.

CANCAN: Deci se întâmplă în capul tău mereu, nu?

Alexandra Cotruș: Da. Păi, așa, stai așa să-ți povestesc! Când am fost cerută în căsătorie, și atunci am avut o criză de gelozie.

CANCAN: În timp ce te cerea?

Alexandra Cotruș: Nu, nu, nu, fii atentă! Cu o seară înainte. Eu m-am pus să dorm, am adormit prima. Și el a rămas, stătea pe telefon. Și așa, în timpul nopții, cumva, nu știu, m-am trezit eu și am văzut că stă pe telefon. Și, dintr-odată, închide telefonul, îl aruncă, îl… Bă, copile, tu ce faci? Eu eram nebunită de cap! Și, dragul de el, ghici cu cine vorbea? Vorbea cu doamna de la agenție, care ne-a organizat cererea în căsătorie.

CANCAN: Și a putut să-ți spună cu cine vorbește?

Alexandra Cotruș: A, nu!

CANCAN: Și ce ți-a zis?

Alexandra Cotruș: Că nu vorbește cu nimeni și a lăsat telefonul. Eu nu mai aveam mult și mă apucam să-i verific telefonul. Dar chiar Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut treaba asta, că aflam că o să fiu cerută în căsătorie. Și chiar voiam să fie o surpriză!

NU RATA: Adevărul despre începutul relației dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă! El avea deja parteneră și un copil

CITEȘTE ȘI: Alexandra Cotruș s-a căsătorit în stil arăbesc. „Ballerina Cappuccina” a avut o nuntă de poveste

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie
De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie
Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu. Actorul s-a combinat cu Lolita Cercel, artista generată cu AI: „Fizic e top”
Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu. Actorul s-a combinat cu Lolita Cercel, artista generată cu AI: „Fizic e top”
Andrew Tate, făcut KO de documentele trimise din România judecătorilor din Miami! Șapte acuzații grele și o apărare uluitoare: „Ne-au luat și jucăriile copiilor!”
Andrew Tate, făcut KO de documentele trimise din România judecătorilor din Miami! Șapte acuzații grele și o apărare uluitoare: „Ne-au luat și jucăriile copiilor!”
Suferința din viața Danielei Gyorfi de care nu a știut nimeni: „Trebuia să ies din sărăcie”. Vedeta a recunoscut că a fost furată de mirajul celebrității
Suferința din viața Danielei Gyorfi de care nu a știut nimeni: „Trebuia să ies din sărăcie”. Vedeta a recunoscut că a fost furată de mirajul celebrității
Concediată de E.ON pentru un TikTok! Replica care a costat-o locul de muncă: „Îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”
Concediată de E.ON pentru un TikTok! Replica care a costat-o locul de muncă: „Îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Gandul.ro
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Click.ro
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Gandul.ro
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.