Alexandra Cotruș, crize de gelozie în fața soțului! Ce a putut să facă artista când l-a văzut cu o blondă și o brunetă

„Îl găsesc cu o blondă și o brunetă.”. Invitată în platoul CANCAN EXCLUSIV, Alexandra Cotruș povestește despre micile ei episoade de gelozie, întâmplări amuzante pentru noi, dar care, pe moment, au făcut-o pe îndrăgita artistă să-și iasă din fire.

Alexandra Cotruș și soțul ei, Adi, trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ cinci ani, iar în mai 2026 au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele. Cei doi și-au sărbătorit iubirea alături de familie și prieteni, în cadrul unui eveniment la care au participat aproximativ 450 de invitați.

„Cântam tare de nervi. Am dat volumul la maximum”

Alexandra recunoaște că este o fire geloasă, însă micile tensiuni nu ajung să le afecteze relația, ci se transformă, în cele din urmă, în motive de amuzament pentru amândoi. Mai cumpătat din fire, Adrian înțelege că soția sa se află adesea în centrul atenției și interacționează cu bărbați de diferite tipologii. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Alexandra Cotruș: Eram la un eveniment la care cântam. Era o petrecere publică, la care putea să vină oricine. Și eu cântam liniștită, îmi făceam treaba, cântam nebunie, era mare show. Lumea, majoritatea oamenilor, erau cumva îndreptați acolo, lângă mine. Și am zis: „Bă, las un pic microfonul să mă uit așa în stânga, în dreapta, oare Adi pe unde e?”.

CANCAN: Îl mai cauți cu privirea în timpul cântărilor?

Alexandra Cotruș: Normal, îl caut. El, de obicei, stă cumva în spatele meu, e lângă mine. La petrecerea aia ne-am întâlnit și cu alți prieteni. Cumva, s-a petrecut și el, a mai băut și un pahar de vin, așa, nu știu ce… Bun.

CANCAN: Și a plecat din raza ta?

Alexandra Cotruș: Exact, a plecat din raza Capuccinei și l-am pierdut.Dar, într-un final, îl găsesc și îl găsesc cu o blondă și o brunetă. Și mă uit și-l văd pe-al meu: în stânga, o brunetă, în dreapta, o blondă. Doamnele respective… Nu erau copile, erau doamne în toată firea. Erau și ele cu domnii lor, mă înțelegi?

CANCAN: Dar tu, orbită de gelozie, n-ai mai văzut, da?

Alexandra Cotruș: Da, da! Și văd că, efectiv, una trăgea de cămașă dintr-o parte și cealaltă, de partea cealaltă a cămășii. Bă, omule, bă, stai așa, că nu-i așa! Râzi, tu râzi, dar eu atunci n-am râs. Deci eu, când am simțit atunci, ce nervi m-au apucat! Dar știi ce am făcut? Am cântat mai tare! Deci mi-am dat volumul microfonului mai tare. Cumva, să le enervez și pe celelalte persoane de lângă mine, să zică: „Bă, de ce cântă Cotrușa asta așa tare?”. Am dat volumul și la boxe, și la tobă. Am dat volum, am dat volum, să fie la maximum, să înnebunească oamenii! Cântam de nervi. Știi ce zic? Normal că s-a prins, că știe el ce mă deranjează și ce nu mă deranjează. Râdea, s-a uitat la tine. Mi-am continuat programul, frumos.

CANCAN: Aveai aici, în gât, un nod?

Alexandra Cotruș: Da, da, aveam, aveam, aveam. Am terminat frumos programul, am mers la separeu, unde stăteam noi, unde aveam noi masa. A venit și dânsul și… Nu i-am zis nimic, nu l-am băgat în seamă, nu…

CANCAN: Dar el chiar îți dă motive? Ți-a dat motive vreodată?

Alexandra Cotruș: Nu, nu, nu. Acum râdem, glumim, s-a întâmplat, dar… Nu, sincer, nu.

CANCAN: Deci se întâmplă în capul tău mereu, nu?

Alexandra Cotruș: Da. Păi, așa, stai așa să-ți povestesc! Când am fost cerută în căsătorie, și atunci am avut o criză de gelozie.

CANCAN: În timp ce te cerea?

Alexandra Cotruș: Nu, nu, nu, fii atentă! Cu o seară înainte. Eu m-am pus să dorm, am adormit prima. Și el a rămas, stătea pe telefon. Și așa, în timpul nopții, cumva, nu știu, m-am trezit eu și am văzut că stă pe telefon. Și, dintr-odată, închide telefonul, îl aruncă, îl… Bă, copile, tu ce faci? Eu eram nebunită de cap! Și, dragul de el, ghici cu cine vorbea? Vorbea cu doamna de la agenție, care ne-a organizat cererea în căsătorie.

CANCAN: Și a putut să-ți spună cu cine vorbește?

Alexandra Cotruș: A, nu!

CANCAN: Și ce ți-a zis?

Alexandra Cotruș: Că nu vorbește cu nimeni și a lăsat telefonul. Eu nu mai aveam mult și mă apucam să-i verific telefonul. Dar chiar Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut treaba asta, că aflam că o să fiu cerută în căsătorie. Și chiar voiam să fie o surpriză!

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