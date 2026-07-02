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Adevărul despre începutul relației dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă! El avea deja parteneră și un copil

De: Anca Chihaie 02/07/2026 | 12:53
Adevărul despre începutul relației dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă! El avea deja parteneră și un copil
Foto: social media
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Relația dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă continuă să atragă atenția publicului, mai ales după ce cei doi au devenit soț și soție în această primăvară. Deși astăzi formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea muzicii de petrecere, începuturile poveștii lor de dragoste au fost marcate de un context deloc obișnuit.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ cinci ani, într-o perioadă în care Alexandra Cotruș avea doar 19 ani și își făcea loc în industria muzicală. La acea vreme, artista nu ajunsese încă la nivelul de popularitate de care se bucură în prezent, însă își construia deja cariera și visa la succesul care avea să vină odată cu lansarea unor piese devenite extrem de apreciate de public.

Adrian Vodă avea deja parteneră și un copil

Primele discuții dintre Alexandra și Adrian au început în mediul online, după ce acesta i-a trimis un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere. Conversația nu a evoluat imediat într-o relație, însă contactul dintre ei a continuat și în perioada următoare. Ulterior, schimburile de mesaje au devenit tot mai dese, iar apropierea dintre cei doi s-a produs treptat.

Povestea lor a atras atenția și pentru faptul că, în momentul în care au început să comunice, Adrian Vodă nu era singur. Acesta se afla într-o relație și avea deja un copil dintr-o căsnicie anterioară. Situația a devenit cunoscută după ce soțul artistei a vorbit deschis despre acea perioadă, asumându-și contextul în care au avut loc primele interacțiuni dintre ei.

De-a lungul timpului, relația dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă s-a consolidat, iar cei doi au ales să își construiască un viitor împreună. În ciuda începutului controversat, cuplul a depășit numeroase etape și a demonstrat că legătura dintre ei s-a bazat pe apropiere și compatibilitate, transformându-se într-o relație stabilă.

„Tu erai într-o relație atunci?”, a întrebat Bursucu.

„Da (…) I-am scris de Crăciun, i-am scris: >. Tot așa, răspuns scurt”, a răspuns Adrian Vodă.

„Sincer, mare bucurie pe capul meu, când am văzut că mi-a scris. Bine, adevărul e că și mie mi-a stat capul la el două luni de zileși când am văzut

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