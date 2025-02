Cătălin Dobrescu îi dă replica Oanei Radu, după ce a fost acuzat că o ”taxa pe kilogram”. De ce boală spune că suferă cântăreața

Scandalul dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu, fostul ei soț, capătă noi proporții. Recent, artista a ieșit public și a făcut o serie de declarații șocante despre calvarul pe care l-ar fi trăit în mariajul cu antrenorul de sport. Aceasta a mărturisit că au existat momente în care a trebuit să plătească taxă pe kilogram. În apărarea sa, Cătălin Dobrescu i-a dat replica fostei sale soții.

După ce s-au iubit timp de 4 ani, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat în luna decembrie 2023. De atunci și până acum cei doi sunt într-un război ce pare fără sfârșit. Marcată de relația pe care a avut-o cu fostul soț, artista a susținut aproape tot timpul că a fost o victima unui abuz emoțional și că a trăit într-un mariaj toxic.

Oana Radu: ”Am fost obligată să slăbesc”

De asemenea, recent, Oana Radu a uimit audiența cu o serie de confesiuni șocante. Aceasta a spus că mânca pe ascuns în baie, era obligată să slăbească și amenințată că va fi păsărită, motiv pentru care era cântărită în fiecare dimineață, iar dacă nu avea greutatea corespunzătoare, era obligată să-i plătească lui Cătălin Dobrescu o taxă pe kilogram.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur”, povestește Oana Radu în podcastul lui Bursucu.

Cătălin Dobrescu: ”Victima României”

În urma declarațiilor Oanei Radu, Cătălin Dobrescu a ieșit public și și-a spus și partea sa de adevăr. Fără a intra în detalii, acesta neagă toate acuzațiile care i se aduc și mărturisește că niciodată nu va face declarații defăimătoare la adresa unei femei cu care a avut o relație sentimentală. Mai mult de atât, acesta este de părere că artista se confruntă acum cu o depresie.

”Voiam să vă spun de ceea ce zvonește în ultimele zile. Nu vreau să pronunț niciun nume, nu îmi stă în caracter. Morții cu morții, vii cu vii. Mă deranjează că presa ia o informația doar de la o singură persoană, care din punctul meu de vedere este în mare depresie sau s-a obișnuit cu ideea, că eu nu înțeleg afirmațiile de genul.

Minciuni ordinare, dar nu vreau să intru în detalii. Așa cum sunt prost, nenorocit, abuzator și așa mai departe, eu nu vreau să fac circ pe viața mea, pe viața pe care am trăit-o cu o femeie, bună, rea, cum a fost, eu nu îmi permit să ies să vorbesc despre o fostă relație de a mea. Eu aș detalia, dar nu ca să îmi dea lumea dreptate. Aș detalia doar ca să nu se uite lumea câș la mine și să nu creadă că e adevărat. Nu o să detaliez, așa cum am zis nu îmi stă în fire, dar nu mă deranjează ce declară persoana respectivă. Săraca, din punctul meu de vedere, pentru că eu știu adevărul, eu cred că este într-o depresie.

Și dacă acea persoană este în depresie sau are o problemă pentru că eu am plecat, eu nu vreau să dau replică. Nu am vorbit și nici nu o să vorbesc. Nu că sunt vinovat, dar nu fac circ pe viața mea, nu stau să-mi expun viața, să mă cobor la nivelul lor, să judec eu, ea spune ceva, eu spun altceva, să fim de râs și panaramă la televizor.

Cu toate că dacă ar fi fost alții în locul meu ar fi ieșit. Nu este interesul meu ăsta, chiar dacă poate m-ar fi ajutat oarecum. Mi-aș vedea interesul. Eu o să mă ridic pe mânca mea. Nu credeți tot ce se spune. Nu dau replică pentru că nu vreau să mă cobor la un nivel unde nu îmi place să fiu. A trecut un an și trei luni și tot se vorbește despre nenorocitul de Cătălin Dobrescu. În fine, tac din gură. Nimic din ce se spune nu este adevărat. Dacă nu mă credeți, o puteți crede pe victima României”, a spus Cătălin Dobrescu pe TikTok.