IREAL! Cătălin Dobrescu avea ”taxă pe kilogram”. Câți bani îi plătea Oana Radu dacă nu slăbea

Oana Radu a făcut noi dezvăluiri din căsnicia cu fostul soț. Deși acum și-a găsit fericirea alături de alt bărbat, artista nu poate uita calvarul prin care a trecut alături de Cătălin Dobrescu. Recent, vedeta a mărturisit că bărbatul o obliga să slăbească, iar dacă nu avea numărul de kilograme cerut, trebuie să îi plătească o anumită sumă. Banii pe care i-a dat pentru această „taxă” nu ar fi fost deloc puțini.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să divorțeze în decembrie 2023, după ce s-au iubit timp de 4 ani. După separare, artista a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre căsnicia pe care a avut-o. Ea a susținut că a avut o relație toxică și abuzivă, împărtășind mai multe episoade tulburătoare.

Oana Radu numește căsnicia pe care a avut-o cu fostul soț un „lagăr”. Celebra cântăreață a susținut că a trăit un adevărat coșmar alături de Cătălin Dobrescu. Potrivit spuselor vedetei, bărbatul o obliga să slăbească, amenințând-o că o va părăsi.

De asemenea, artista a mărturisit că fostul partener îi cerea o „taxă pe kilogram”. Oana Radu era cântărită în fiecare dimineață, iar dacă nu avea greutatea corespunzătoare, era obligată să îi plătească lui Cătălin Dobrescu o anumită sumă de bani.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață.

Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu. Eu aveam 57 de kilograme, eram super slabă, nu aveam nicio formă, fața mea era suptă… înțelegeți? E un proverb. Se vedea nefericirea prin toți porii mei, dar eu nu vedeam chestia asta. El avea un target în mintea lui, că trebuia să am eu un anumit număr de kilograme.”, a povestit Oana Radu la un PODCAST mișto By Bursucu.