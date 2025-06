Cătălin Dobrescu, mesaj BIZAR după ce logodnica i-a dat papucii: ”Singuri venim pe pământul ăsta, singuri plecăm”

Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, pare că nu are prea mult noroc în dragoste. Mariajul cu artista s-a terminat cu scandal, iar recent a fost părăsit și de către logodnică. Mai mult, se pare că și această despărțire a fost una destul de acidă, căci Alina nu a ezitat să îl critice în mediul online. Acum, bărbatul a avut prima reacție.

Așa cum spuneam, lucrurile pare că nu sunt prea roz pentru Cătălin Dobrescu. După despărțirea cu scandal de Oana Radu, acesta părea că și-a găsit fericirea în brațele Alinei. La scurt timp după ce și-au oficializat relația a avut loc și cererea în căsătorie, dar și o scurtă despărțire. S-au împăcat, dar acum au ajuns, din nou, la despărțire, una definitivă de această dată.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Alina, fosta logodnică a lui Cătălin Dobrescu, anunța despărțirea definitivă. La câteva zile după, ea a postat mai multe mesaje cu subînțeles pentru fostul partener, în care vorbea despre bărbații toxici, care încearcă să manipuleze femeile din viața lor. Săgețile au fost cât se poate de clare, iar acum antrenorul a avut prima reacție.

Ei bine, se pare că bărbatul și-a învățat lecția după scandalul cu Oana Radu, iar de această dată alege să nu adreseze problema. Cătălin Dobrescu a decis să ignore săgețile pe care le primește din partea fostei iubite, alegând să vorbească în schimb despre treburile gospodărești, pe care le face pe cont propriu, și nu despre ce s-a întâmplat în relația cu Alina.

„Singuri venim pe pământul ăsta, singuri plecăm. Restul sunt doar… Noi, într-adevăr, suntem făcuți să socializăm, dar să vină să facă cineva pentru tine (…) Am ajuns să trăim într-o lume nu neapărat cu rea intenție. Ideea este că eu dacă am făcut sport și am făcut sport demult. Am fost învățat să fac, am și locuit singur”, a spus Cătălin Dobrescu, în mediul online.