Cătălin Măruță nu a fost prezent în studionul de la Pro TV, chiar la emisiunea pe care o prezintă, intervenind însă în unele momente, de la distanță. Ciucă i-a ținut locul și s-a descurcat chiar foarte bine cu invitații. De ce a lipsit Măruță?

Emisiunea ”La Măruță” s-a ținut, joi, fără prezentatorul principal! Moderatorul a avut un motiv puternic, a participat la sebarea de la grădiniță a fiicei lui, Eva. Măruță avea să spună că a fost un eveniment important pentru Eva, de la care nu avea cum să lipsească: serbarea de grădiniță! (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, PRIMA APARIȚIE LA TV DE CÂND A ANUNȚAT CĂ E ÎNSĂRCINATĂ! CE A SPUS DESPRE VIITOAREA CIREȘICĂ)

Cătălin Măruță a lipsit de la emisiunea lui de pe Pro TV: ”Cu toții avem momente de neratat!”

Avea să explice chiar el. „Într-o viață, cu toții avem momente de neratat. Astăzi eu am parte de unul: fetița mea are serbare la grădiniță. Este ultima zi acolo, din toamnă începe școala! Eva este tare emoționată (dar nu mai mult decât noi!), și-a făcut și bucle, s-a gândit cum să se iîmbrace. Sunt mândru că mi-am dat seama că nu pot lipsi de la eveniment și foarte recunoscător pentru că am o echipă de nota 10 care m-a ajutat și împreună am găsit soluții ca în prima parte a emisiunii să nu fiu în platou, ci la serbare, cu familia mea. Azi e o zi cu multă, multă fericire!”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță pe rețelele de socializare. (NU RATA: ANAMARIA PRODAN ȘI LAURENȚIU REGHECAMPF DIVORȚEAZĂ! SEXY-IMPRESARA ESTE CEA CARE A LUAT ACEASTĂ DECIZIE)

Cătălin Măruță a lipsit ultima dată din platou când a avut COVID-19, atunci când a ținut emisiunea de acasă. „Să știți că o să fim și la emisiune, chiar dacă noi va trebui să stăm 14 zile acasă, nu este nicio problemă, emisiunea La Măruță continuă așa că eu și echipa mea cu siguranță vom găsi cele mai inedite momente și cele mai inedite lucruri pentru a face ca show-ul să meargă mai departe”, avea să explice Cătălin Măruță.

Sursa foto: Instagram