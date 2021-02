Cătălin Moroșanu, declarație de dragoste pentru soția lui: „Ai fost și ești persoana care-mi oferă echilibru în tot ce fac”

Cătălin Moroșanu și soția lui formează un cuplu de 19 ani, iar cu ocazia aniversării lor, luptătorul i-a transmis un mesaj emoționant. Deși este plecat în Republica Dominicană, Moro nu a vrut ca una dintre cele mai importante zile din viața lor să treacă fără o declarație de dragoste. Astfel, și-a rugat prietenii să posteze în numele lui, o adevărată declarație pentru soția lui.

Așa cum luptătorul afirmă, cea care a reușit să-i transforme viața în bine, din toate punctele de vedere este soția lui. Împart și bune și rele de aproape două decenii și vor să trăiască împreună până la adânci bătrâneți. În ea, Cătălin Moroșanu a găsit sprijinul de care avea nevoie pentru a se ridica ori de câte ori a căzut, dar și femeia care a reușit să-l facă un bărbat împlinit din toate punctele de vedere.

” Scriu aceste rânduri acum, la început de ianuarie, pentru că știu că la aniversarea noastră voi fi departe, dar i-am rugat pe băieți să mă ajute cu postarea acestui mesaj chiar pe 7 februarie. Îmi pare rău că nu putem merge în locul nostru preferat ca în fiecare an.

Pe 7 februarie 2002 a fost prima noastră întâlnire. De atunci au trecut 19 ani, 19 ani peste care am trecut împreună la bine și la greu. Împreună făceam naveta pentru a ajunge la școală la Iași, împreună am locuit în căminele din Vladimirescu și împreună am împărțit un pachet de biscuiți în parcul Copou pentru că nu îmi permiteam mai mult.

Cătălin Moroșanu: „Cuvintele tale m-au motivat să muncesc și mai mult pentru visul meu”



Ai fost în dreapta mea indiferent de vreme și vremuri. Mă întorceam de la antrenamente plin de accidentări și alegeai să îmi bandajezi rănile, încurajându-mă să continui, în timp ce alții mă descurajau. Cuvintele tale m-au motivat să muncesc și mai mult pentru visul meu. Ai fost și ești persoana care îmi oferă echilibru în tot ce fac. Mi-ai dăruit și un înger, pe Natalis. Acum am tot ce îmi doresc, sunt un bărbat împlinit, însă sunt așa datorită ție. La mulți ani împreună, femeia vieții mele!❤️ ” , a fost mesajul postat de Cătălin Moroșanu pe Instagram.

Cătălin Moroșanu, la un pas de divorț

Lucrurile nu au fost întotdeauna roz în căsnicia lui Cătălin Moroșanu, s-au cel puțin așa au spus gurile rele. În 2019 când Moroșanu a participat la „Ferma vedetelor” nu au întârziat să apară zvonuri legate de un iminent divorț. Însă, Moartea din Carpați a ținut să precizeze la acel moment că relația lor e una sudată și nu se pune în discuție o separare.

„Suntem împreună de 16 ani. Ea avea 16 ani, eu 17 ani. Amândoi virgini de când am început. Am rămas împreună, a fost lângă mine şi când stăteam la cămin şi împărţeam împreună o conservă de ton sau ceva şi acum a rămas lângă mine, când i-am oferit totul. Chiar sunt norocos că am găsit-o pe soţia mea. Şi frumoasă şi eu… Moartea din Carpaţi, uită-te la mine. Am avut norocul ăsta, mi-a dăruit o fetiţă frumoasă. O cheamă Natalia şi nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, ştia care este plata, lipsa de acasă, multe sacrificii, dar a mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil.

Ea este medic stomatolog, a terminat două facultăţi, Economia şi Stomatologia, acum lucrează şi ea. Tot timpul ne-am împins unul pe altul, ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul şi uite aşa resuşim să ne împingem şi reuşim să fim o familie. Eu respect femeile din două motive: datorită mamei mele şi soţiei mele, pentru că am văzut că există şi astfel de femei“, a spus Cătălin Moroşanu la vremea respectivă.

