Cătălin Moroșanu, mesaj emoționant pentru soția lui de ziua ei de naștere: ”Rămâi același suflet bun și cald, iar eu…”

Soția lui Cătălin Moroșanu a împlinit astăzi 33 de ani, iar pugilistul i-a transmis Georgianei un mesaj extrem de emoționant.

Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana s-au cunoscut în urmă cu 16 ani și de atunci au rămas împreună. Cei doi au o fetiță de cinci anișori și o căsnicie bazată pe multă dragoste, încredere și respect. Astăzi a fost însă sărbătoare mare în familia lor deoarece soția lui Cătălin Moroșanu a împlinit 33 de ani. Iar pugilistul a publicat o fotografie în care se afla alături de soția lui căreia i-a transmis și un mesaj emoționant.

"Chipul și trupul tău mint când cineva spune că ai împlinit 33 de ani! Sunt mândru de tine pentru toate realizarile tale, rămâi același suflet bun și cald, iar eu am să-i mulțumesc Lui Dumnezeu ca mi te-a scos în cale! La mulți ani, scumpa mea Gala!", a scris Cătălin Moroșanu pe contul său de Facebook.

Cătălin Moroșanu și soția lui sunt împreună de la vârsta de 17 ani

Se spune că fiecare poveste de dragoste e frumoasă, unică, specială în felul ei, însă Cătălin Moroşanu chiar se poate lăuda cu o poveste desprinsă parcă din filme.

„Mi-am cunoscut soţia pe internet, pe vremea aceea exista un canal de chat foarte popular, MIRC. Am început să vorbim acolo foarte mult, iar prima întâlnire reală a fost în parcul din faţa poştei din Iaşi. Ne cunoaştem de la vârsta de 17 ani. Stăteam la cămin şi împărţeam o conservă cu ton. Chiar sunt norocos că am găsit o pe sooţia mea. Mi-a daruit o fetită, o cheamă Natalis. Ştia care e plata, lipsa de acasă. Multe sacrificii, dar am mers mai departe. Am făcut un copil, o să mai facem un copil. Ea e medic stomatolog. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul şi aşa reuşim să fim o familie.", a mărturisit Cătălin Moroșanu.