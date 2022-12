Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au făcut planurile de sărbători! Ce destinație de vacanță a ales celebrul chef pentru iubita sa

Sărbătorile de iarnă bat la ușă și toată lumea face pregătiri intense. Planurile de vacanță sunt în toi, iar Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru deja au rezolvat această problemă. Cei doi au făcut de mult planul și acum pot sta liniștiți.

În acest an, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au disputat intens felul în care își vor petrece sărbătorile. În ceea ce privește Crăciunul, lucrurile au fost simple. Acesta se va sărbători în familie, în jurul unei mese mari. Însă, atunci când a venit vorba de Revelion situația s-a schimbat, iar cei doi au avut gânduri diferite.

Ea avea tradiția ei, el dorința lui. Doina Teodoru obișnuiește ca în fiecare an de Revelion să fugă departe de frigul din țară și să se relaxeze pe o plajă exotică. În schimb, Cătălin Scărlătescu nu se teme de frig și vrea să petreacă trecerea dintre ani în Maramureș. Iar pentru ca nimeni să nu se supere și fiecare să își îndeplinească dorințele, cei doi au decis să le facă pe ambele. Așa că Revelionul se va petrece în Maramureș, iar apoi vor pleca într-o vacanță undeva cu mai mult soare, cel mai probabil în Asia.

„Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin. Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!. Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le-mpăcăm pe-amândouă.”, a declarat Doina Teodoru, potrivit viva.ro.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, prima vacanță împreună

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de ceva timp. La început au ținut relația departe de ochii curioșilor, însă acum nu se mai ascund. Doina Teodoru a vorbit recent despre prima escapadă pe care ea și celebrul chef au avut-o împreună. Cei doi au hotărât să plece în Deltă, iar o plimbare lungă cu barca părea ideea perfectă. Însă, au uitat că au nevoie și de combustibil așa că în scurt timp s-au trezit în mijlocul apei, fără vreo posibilitate de a ajunge la mal. Au plutit în derivă ore bune până când cineva a venit să îi salveze, dar au fructificat din plin timpul petrecut împreună.

„Într-adevăr, amândoi suntem pasionați de asta. Cred că prima noastră călătorie împreună a fost în Deltă. El tocmai ce-și făcuse barca și era foarte entuziasmat de asta. Țin minte că ne-am plimbat în Deltă, la un moment dat am rămas fără combustibil și am plutit așa până a venit cineva să ne salveze.

Ne place Delta amândurora. Iar eu de curând am devenit pasionată de pescuit și am început să-i pun stăpânire și pe barcă, și pe sculele de pescuit. Mi-am luat și eu permisul de barcă de curând.”, a mai povestit Doina Teodoru.

