Cătălin Zmărăndescu se topeşte pe picioare! S-a îmbolnăvit la Survivor? „Nu ştiu dacă mai am 90 kg”

Cătălin Zmărăndescu, fost sportiv de performanță, se destăinuie la Consiliul de exil din show-ul Survivor România. Acesta a slăbit mai bine de 20 de kilograme pe timpul filmărilor.

La Consiliul de exil, Cătălin Zmărăndescu a povestit cât de grea și solicitantă a fost perioada petrecută în exil în cadrul concursului Survivor România. Fostul sportiv, practicant de arte marțiale și box, a slăbit atât de mult, încât de la greutatea sa de 114 kilograme cu care plecase de acasă înainte de începerea filmărilor, nu crede că mai are nici măcar 90 de kilograme.

„Astăzi și eu am cedat nervos. Este pentru prima oară când am țipat că îmi este foame. Cred că sunt ultimul dintre ei care a țipat că îi este foame. Cu riscul de a avea iar probleme de sănătate, cu stomacul și stări de vomă, am mâncat și eu astăzi în concurs. E adevărat că noi, pe traseu, dăm tot, tot, tot ce avem în noi, dar se pare că norocul nu ține cu noi.”, a spus Cătălin Zmărăndescu în cadrul unui episod din Survivor. ”

Cătălin Zmărăndescu, după ce a renunțat la cariera de sportiv, a devenit cunoscut pentru faptul că a devenit garda de corp a lui Gigi Becali, după ce l-a făcut K.O. pe cel care avea acest job înainte. Chiar dacă asocierea cu Gigi Becali i-a oferit reputație și remunerație bună, i-a cauzat și probleme, cum ar fi dosarul penal cu care s-a ales după ce a recuperat mașina pe care cineva i-o furase lui Gigi Becali deoarece, din punct de vedere legal, comisese o infracțiune pentru care a și fost pedepsit penal.

„Legal, da, am facut o infracțiune. Dar, în momentul când cineva îți ia un bun al tău și tu îl recuperezi și l-ai recuperat înaintea poliției, cred că e deramnjat oarecum. (…) Plus că probabil atunci a vrut să se facă și hora mare și asta a fost (…) Să se facă cât mai mare tam tam, acolo cred că a greșit și domnul Becali oarecum că trebuia să tacă din gură să nu facă atâta publicitate la faptul că i s-a recuperat mașina.”