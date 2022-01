Câte clase a terminat și ce studii are Olguța Berbec, de fapt! Nimeni nu se aștepta la una ca asta

Olguța Berbec este o cântăreață de muzică populară extrem de îndrăgită de români. La începutul anului trecut, artista a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Are o carieră muzicală, o familie frumoasă, însă nu toți știu câte clase a terminat și ce studii are, de fapt, cântăreața.

”Eu mă așteptam la un băiețel. Mi-am dorit. Iar soțul și fetița au vrut fetiță. Fetița a fost puțin speriată de veste, dar acum este bucuroasă de veste. O să fie două surori, se vor avea una pe cealaltă! Mi-a fost foarte rău, dar acum îmi este bine. Chiar mă bucur de perioada asta”, mărturisea, atunci, artista.

De asemenea, după moartea solistului Petrică Mâțu Stoian au apărut în prim-plan o serie de neînțelegeri între cântăreață și Niculina Stoican. Neînțelegerile dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican au început în momentul în care fosta colegă a lui Petrică Mâțu Stoian i-ar fi dat „report”, pe canalul de Youtube, unei melodii. Spre reprezentanții platformei, directoarea ansamblului ”Maria Tănase” a trimis un formular prin care le explică faptul că ea este autoarea cântecului respectiv. Totuși, Olguța Berbec nu a mai așteptat un răspuns din partea Youtube, luând decizia de a o da în judecată pe colega sa de breaslă, Niculina Stoican. Interpretele de muzică populară nu au dorit să ofere declarații în acest sens, potrivit Wowbiz.

Câte clase a terminat și ce studii are Olguța Berbec, de fapt

În cadrul unui interviu pentru revista Taifasuri, Olguța Berbec a vorbit, printre altele, și despre studiile pe care le deține. Cântăreața de muzică populară a terminat Liceul de Matematică-Fizică, apoi a absolvit Facultatea de Științe Economice. De asemenea, artista a urmat un Master în Management. În cel de-al doilea an de facultate, Olguța Berbec a ales să urmeze Școala Populară de Arte.

”În anul întâi de facultate s-a întâmplat. Eu am terminat liceul de matematică-fizică, Facultatea de științe economice și am și un master în management. Școala populară de arte am început-o în anul doi de facultate, la clasa doamnei Emilia Drăgotoiu Nanu, un excelent pedagog. Domniei sale îi datorez enorm pentru că mi-a fost și îmi este și acum mentor și părinte”, a spus artista.

De asemenea, artista deține o colecție impresionantă de costume populare. Are peste 70 de astfel de piese vestimentare.

