Câte clase are, de fapt, Mugur Mihăescu ex-Vacanța Mare: „Am rămas repetent de 3 ori”

Mugur Mihăescu a rămas repetent de 3 ori, terminând facultatea după opt ani.

„Primii bani au venit când l-am buzunărit pe bunicul. Apoi de la sorcovă. Bunicul lăsa intenţionat 2-3 lei prin buzunare. Am vrut să mă fac inginer, că mi-a plăcut matematica, doar că la facultate mă puneau să învăţ organele maşinii.

Eu eram la calculatoare şi voiam altceva. Am făcut opt ani de facultate, că am fost repetent. La anul 4 m-a prins nevastă-mea din urmă. În anul 4 am avut materii la care îmi era greaţă să merg, m-au lăsat iar repetent. Apoi am intrat în anul 5”, a spus Mugur Mihăescu.

