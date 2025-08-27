Câte clase are „Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt?! Avem bilețelul de dragoste scris Ionelei

Jaguarul de la Insula Iubirii a făcut furori pe micile ecrane, mai ales cu replicile sale, chiar dacă uneori sunt greșite din punct de vedere gramatical. Află, în articol, ce școală a urmat ispita masculină, dar și ce i-a scris Ionelei în bilețelul de dragoste pe care i l-a oferit.

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este un personaj care a devenit viral încă din prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Ispita masculină a făcut deliciul publicului până acum, autointitulându-se un profesionist în arta seducției. Replicile sale au făcut furori și sunt așteptate cu entuziasm de către telespectatori. De asemenea, fanii show-ului de la Antena 1 au fost curioși să afle cât mai multe detalii despre tânăr.

Ce a scris Jaguarul în bilețelul de dragoste pentru Ionela

Jaguarul nu a oferit informații despre studiile pe care le-a urmat, însă este născut și crescut în Italia. Așadar, acolo a făcut și școala, având parte de un sistem de învățământ diferit față de cel din România.

Timpul petrecut departe de țara natală și-a spus cuvântul, drept dovadă că George Ivănescu este „repetent” la limba română. În cadrul show-ului, acesta a folosit mai multe expresii greșite, iar acum și-a arătat și talentul la scris, oferindu-i Ionelei un bilețel de dragoste.

Încă din prima clipă în care Ionela a pășit în vila fetelor, Jaguarul și-a arătat interesul față de ea. Acesta a încercat de nenumărate ori să se apropie de brunetă, iar acum s-a gândit la o noup metodă de cucerire, și anume o scrisoare romantică.

„I-am făcut și un bilețel foarte frumos aseară. Știu să fiu și romantic… pentru că sunt italian. Poți să ai totul, dar numai una te înnebunește”, a spus Jaguarul.

Ionela se băgase deja la somn, iar George nu a îndrăznit să o deranjeze. Așadar, el a decis să îi ceară ajutorul Biancăi, rugând-o să îi ofere concurentei bilețelul său. Bruneta a venit cu altă idee, și anume să îi bage scrisoarea pe sub ușă pentru a o găsi a doua zi de dimineață.

Ionela a citit bilețelul, însă nu s-a arătat deloc impresionată de aptitudinile romantice sau gramaticale ale ispitei și l-a aruncat. Acesta a făcut mai multe greșeli, una dintre ele fiind cuvântul „fii”, scris cu un singur „i” în sintagma „sincer aș vrea ca tu să fii”. Nici cu italiana nu stă prea bine. La final, a scris „Buongorno” în loc de „Buongiorno”, sau cel puțin „i”-ul nu este ușor de sesizat.

„Aș vrea să fiu soare să te privesc în fiecare dimineață. Aș vrea să fiu lună să te văd în fiecare noapte. Sincer aș vrea ca tu să ‘fi’ eu să vezi cum te privesc în fiecare secundă ‘de’ zi. ‘Buongorno’ Ionela”, a fost bilețelul scris de Jaguarul.

