Noul an școlar aduce și noi provocări, atât pentru elevi, cât și pentru părinți. De la an la an, copiii trebuie să se adapteze programei, iar materiile predate se înmulțesc, inevitabil. Educația este esențială, dar la ce pericol mai puțin conștientizat se expun elevii, încă de mici? Fizioterapeuții trag un semnal de alarmă în privința greutății ghiozdanului pe care elevul trebuie să îl care zilnic la școală.

Manuale, caiete, instrumente de scris sau alte obiecte școlare sunt transportate zilnic de elevi. Încă de la vârste fragede, copiii duc în spate ghiozdane care cântăresc și mai mult de 7 kilograme. Acest lucru nu ar fi benefic pentru ei, deoarece pot apărea probleme de sănătate.

Ideal, pentru un elev, ghiozdanul ar trebui să cântărească în jur de 2 kilograme, potrivit unui studiu din Statele Unite ale Americii.

Fizioterapeuții avertizează că greutatea ghiozdanului afectează, mai întâi, postura. Sarcina care se lasă pe umerii copiilor poate atrage probleme grave în viitor.

Ce probleme de sănătate pot genera ghiozdanele prea grele

Și asta pentru că musculatura spatelui stă în tensiune, iar, pe termen lung, poate apărea cocoașa. În lipsa exercițiilor frecvente, eventualele scolioze, atât de des întâlnite în ultima vreme la copii, se pot accentua, mai spun specialiștii.

Există însă și o soluție, pentru ca elevii să nu se confrunte cu probleme de spate, și anume sportul. De asemenea, este indicat ca ghiozdanul să nu fie transportat pe un singur umăr, ci pe ambii, pentru ca greutatea să fie echilibrată.

