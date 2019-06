Câte kilograme și ce înălțime are Andra Măruță. O vei privi cu alți ochi după asta

Andra Măruță este una dintre cele mai talentate și apreciate cântărețe de la noi, iar fanii săi își doresc să știe totul despre ea. Desigur, acest lucru nu este posibil, chiar dacă nu se numără printre vedetele de la noi care fac declarații “cu măsură”. În rândurile de mai jos veți descoperi două dintre amănuntele prețioase despre soția lui Cătălin Măruță.

Citește și: Andra a luat lecții de sex de la Florin Călinescu. Ce îi spunea artista lui Cătălin Măruță când ajungea acasă

Câte kilograme și ce înălțime are Andra Măruță

În vârstă de 32 de ani, Andra Măruță are doi copii: David, în vârstă de 8 ani, și Eva, care împlinește luna viitoare 4 anișori. Gata cu suspansul în ceea ce privește înălțimea îndrăgitei artiste! Ea are 1,64 m, iar în legătură cu greutatea sa nu se știe o cifră clară, mai ales că după a doua sarcină, vedeta nu a reușit să mai revină la forma dinainte de a rămâne gravidă cu micuța ei prințesă. Într-un interviu acordat relativ recent, soția lui Cătălin Măruță a vorbit despre kilogramele în plus și a mărturisit că s-a apucat de sală.

Citește și: Ireal! Câți bani aduc lunar în casă Andra și Cătălin Măruță. Care câștigă mai mult

“Am văzut acuma în tot felul de ziare că sunt gravidă. Dragilor, stați liniștiți, dacă se întâmplă minunea, vă anunț eu. E un motiv de bucurie, nu am cum să ascund. Deocamdată pot să recunosc, da, m-am îngrășat câteva kilograme. Adevărul e că, după a doua sarcină, am dat mai greu kilogramele jos. Dar nici nu m-am chinuit să le dau jos, m-am simțit bine în pielea mea și cred că frumusețea vine din interior.

(…) m-am apucat de sală serios și am grijă. De patru ori pe săptămână merg la sală, încerc să reduc pâinea și zahărul. O dată la d0uă săptămâni merg la un tratament de față, de hidratare. Am 32 de ani, mai stau. Mie mi-e frică de ace, nu am apelat niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată”, a declarat Andra Măruță în urmă cu aproape două luni, în timp ce se afla într-un studio de la Radio Impuls.

Citește și: Andra Măruță a băut alcool și l-a făcut de rușine pe Cătălin. S-a lăsat cu plânsete

Ieri, Andra a lansat cea mai nouă piesă “Doamna și Vagabondul”, care este o colaborare cu artistul Cabron.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani

Citește și: Andra a recunoscut câți iubiți a avut până s-a căsătorit cu Măruță!