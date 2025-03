Câte operații estetice are Antonia! Soția lui Alex Velea a recunoscut tot: „Am simțit nevoia să schimb anumite lucruri”

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Artista are trăsături superbe și un corp de invidiat. Totuși, mulți s-au întrebat dacă vedeta a apelat și la ajutorul medicului estetician. Ei bine, soția lui Alex Velea nu s-a ferit să recunoască faptul că a fost supusă mai mult intervenții. Află, în articol, toate detaliile!

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o carieră îndelungată în domeniul muzical. Totuși, dincolo de talentul său, cântăreața s-a făcut remarcată și datorită trăsăturilor frumoase.

Antonia a mărturisit că a apelat la medicul estetician. Artista a avut trei sarcini, motiv pentru care corpul său a suferit diverse modificări. Astfel, vedeta ajunsese să nu se mai simtă bine în propria piele.

În cele din urmă, soția lui Alex Velea a decis să facă unele schimbări. Cântăreața a dezvăluit că are două operații estetice. Una dintre intervenții a fost la nivelul sânilor, iar cealaltă la abdomen.

„Așa cum ai spus, am avut trei sarcini, corpul meu a trecut prin multe, așa că am simțit nevoia să schimb anumite lucruri cu care nu mai eram confortabilă, asta și pentru că sunt perfecționistă. Am avut două intervenții care au fost necesare: la nivelul sânilor și la abdomen”, a mărturisit Antonia pentru Viva.ro.