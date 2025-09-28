Acasă » Știri » Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit

Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit

Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit

Un segment important de persoane active pe piața muncii din România se află în fața unei situații puțin cunoscute, dar cu consecințe majore asupra viitorului lor financiar. Este vorba despre cei care obțin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor. Deși pentru mulți astfel de contracte reprezintă o modalitate legală și flexibilă de a-și valorifica munca intelectuală sau creativă, aceste forme de colaborare nu asigură automat protecția în cadrul sistemului public de pensii.

Contractul de drepturi de autor este reglementat de legislația civilă și are ca obiect exploatarea unor creații artistice, literare, jurnalistice sau științifice. El permite autorului să fie remunerat pentru folosirea operei sale, fără a fi încadrat în raporturi de muncă clasice. Spre deosebire de un contract de muncă, acesta nu creează obligații pentru angajator de a achita contribuții sociale obligatorii, decât în anumite condiții.

Angajații pe drepturi de autor primesc zero lei la pensie

În practică, persoanele care lucrează doar pe baza unor astfel de contracte nu sunt considerate asigurate în sistemul public de pensii. Contribuțiile la asigurările sociale (CAS) nu se rețin automat și, prin urmare, anii de activitate desfășurați exclusiv în această formă nu se iau în calcul pentru stabilirea pensiei.

Pentru cei care se bazează exclusiv pe veniturile din drepturi de autor, lipsa contribuțiilor obligatorii are un efect radical: la momentul pensionării nu vor beneficia de niciun venit din partea statului, indiferent câți ani au lucrat. Practic, întreaga activitate desfășurată sub această formă rămâne “invizibilă” pentru sistemul public de pensii.

Spre deosebire de salariații cu contract individual de muncă, unde plata CAS este obligatorie și automată, beneficiarii de drepturi de autor trebuie să își asume voluntar contribuția la pensii. Dacă nu fac acest pas și nu încheie un contract de asigurare socială cu Casa Națională de Pensii, riscă să rămână complet descoperiți la bătrânețe.

Această situație afectează cu precădere categoriile profesionale care folosesc frecvent contractele de drepturi de autor: jurnaliștii, scriitorii, artiștii, fotografii, traducătorii sau specialiștii în domenii creative și culturale. În lipsa unor venituri salariale paralele sau a unor contribuții voluntare, ei se pot trezi că, după decenii de muncă, nu vor încasa niciun leu din pensia publică.

Pentru a evita această problemă, legea oferă posibilitatea încheierii unui contract de asigurare socială. Prin acest instrument, persoana care realizează venituri exclusiv din drepturi de autor poate alege să contribuie lunar la sistemul public de pensii, asigurându-și astfel dreptul la o pensie minimă în viitor. Totuși, această opțiune presupune o decizie individuală și un efort financiar constant, motiv pentru care nu toți cei aflați în această situație o folosesc.

