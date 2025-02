Categoria de pensionari din România care vor primi 375 lei în plus la pensie. Pe ce dată vor intra banii

Guvernul pregătește noi măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, urmând să acorde ajutoare financiare pensionarilor cu venituri reduse și elevilor proveniți din medii defavorizate. Fondurile alocate provin atât din bugetul național, cât și din finanțări europene, iar scopul principal este reducerea impactului economic asupra populației afectate de inflație și creșterea prețurilor.

În plus față de aceste măsuri, guvernul analizează posibilitatea continuării programului de vouchere pentru energie, destinat familiilor vulnerabile. Acestea ar putea fi acordate în funcție de necesități și de resursele financiare disponibile, având ca scop reducerea poverii costurilor pentru utilități.

Categoria de pensionari din România care vor primi 375 lei în plus la pensie

Pensionarii cu venituri mici vor primi un ajutor suplimentar de 375 de lei pentru a compensa lipsa majorării pensiilor la începutul anului. Această sumă va fi distribuită prin cardurile de alimente, utilizate anterior pentru alte forme de sprijin social.

Seniorii cu venituri sub 2.200 de lei pe lună vor beneficia de un ajutor suplimentar acordat în tranșe, sub formă de sprijin pentru achiziționarea de alimente. Aceștia vor primi 250 de lei în două tranșe în cursul anului 2025, iar în plus, vor beneficia de pachete alimentare cu o valoare de 125 de lei. Ajutorul va fi distribuit prin intermediul cardurilor de alimente deja utilizate în anii precedenți.

Pachetele alimentare vor conține produse esențiale, precum făină, ulei, zahăr, conserve de carne, orez și alte alimente de bază. Distribuirea se va face o dată la șase luni, având ca scop asigurarea unui sprijin constant pentru persoanele cu dificultăți financiare.

Burse pentru elevi

Pentru a combate abandonul școlar, guvernul va acorda burse de 500 de lei elevilor din familii cu venituri mici. Aproximativ 600.000 de copii vor beneficia de acest sprijin, destinat achiziției de rechizite, haine și alte materiale necesare pentru educație.

Eligibili pentru acest ajutor sunt elevii din familii în care venitul pe membru de familie nu depășește 633 de lei. Bursele vor fi acordate în tranșe și vor putea fi utilizate exclusiv pentru nevoile școlare ale copiilor, contribuind astfel la creșterea accesului la educație pentru cei din medii defavorizate.

Citește și: TABELUL FRICILOR | CARE ESTE CEA MAI MARE FRICĂ A TA, ÎN FUNCȚIE DE PRIMA LITERĂ A PRENUMELUI