Avocatul Adrian Cuculis a spus câți ani de închisoare riscă Ionel Ganea, după accidentul în care fiul lui, de 2 ani, a ajuns la spital în comă. Vă prezentăm cele mai noi declarații cu privire la acest caz! Iată despre ce este vorba!

Ionel Ganea, fost jucător de fotbal, este în centrul unei anchete penale, după ce, pe 9 mai, a provocat un grav accident rutier. În urma impactului, fiul său în vârstă de doi ani a suferit leziuni foarte grave și este în prezent în comă indusă, internat la Terapie Intensivă la Spitalul din Târgu Mureș, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență pentru un traumatism cranio-cerebral.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, copilul se afla pe scaunul din față al autoturismului și nu purta centură de siguranță, iar vehiculul nu era dotat cu un scaun special omologat pentru vârsta sa. De asemenea, se conturează ipoteza că Ganea ar fi folosit telefonul mobil în momentul producerii accidentului, ceea ce, dacă se confirmă, ar constitui o încălcare gravă a legislației rutiere.

„Copilul a fost ținut fără centură și pe scaunul din față, și înțeleg că ar fi folosit și telefonul mobil. Eu consider, în calitate de părinte, nu avocat, că lucrurile sunt clare. Ai intrat într-o mașină staționată, ți-ai vătămat corporal copilul, e clar că n-ai vrut să faci lucrul ăsta, dar ești vinovat. Eu am văzut multe materiale în care se zicea că o să ajungă la pușcărie. Nu, n-o să ajungă la pușcărie”, a mărturisit avocatul Adrian Cuculis, conform Kanal D.