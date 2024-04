Câți bani a primit Tzancă Uraganu’ ca să cânte la priveghiul lui Costel Corduneanu. Familia interlopului nu s-a zgârcit deloc!

Costel Corduneanu a fost condus pe ultimul drum, în cursul zilei de vineri, 19 aprilie 2024. Familia liderului lumii interlope din Iași a organizat un eveniment funerar de lux, iar printre cei care i-au cântat la căpătâi se numără și Tzancă Uraganu. CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, câți bani a încasat artistul pentru a cânta la priveghiul „Stăpânului Moldovei”. A fost o adevărată „ploaie” de bani! Detaliile se află mai jos, în articol.

Costel Corduneanu a fost înmormântat, în urmă cu o zi, în Cimitirul Eternitatea din Iași. Fostul luptător s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, luni, 15 aprilie. Fostul campion mondial la lupte libere (cadeţi) s-a confruntat cu probleme de sănătate și se afla internat într-un spital din Târgu Mureș. Din cauza bolii, organismul i-a cedat. Ar fi ajuns să cântărească doar 35 de kilograme, în ultimele clipe de viață.

Familia s-a ocupat de întregul eveniment funerar. A fost organizat un priveghi desfășurat pe mai multe zile, acolo unde oamenii au avut ocazia să vină să își ia rămas bun de la fostul luptător. Printre cei care au onorat prezența se numără și Tzancă Uraganu, Narcis și Ștefan de la Bărbulești, dar și Costel Biju, Cristi Nucă. Familia interlopului nu s-a zgârcit deloc, atunci când a venit vorba despre organizarea ca la carte a acestui eveniment care a dus, pe de o parte, multă tristețe în sufletele celor dragi. De pildă, CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, ce sume ar fi încasat Tzancă Uraganu pentru a cânta la căpătâiul lui Costel Corduneanu, „Stăpânul Moldovei”.

Tzancă Uraganu s-a aflat pe lista celor care au cântat la căpătâiul fostului luptător. Cu patos și un glas apăsat, artistul a cântat neîncetat în jurul celor care au venit să își ia rămas bun de la „Stăpânul Moldovei”. Potrivit surselor CANCAN.RO, Tzancă Uraganu ar fi încasat de la 10.000 de euro în sus pentru momentul care a înduioșat lumea interlopă.

De altfel, Florin Salam s-a aflat printre marii absenți de la priveghiul fostului luptător. A explicat, pe rețelele de socializare, motivul pentru care nu a putut să vină să își ia rămas bun de la Costel Corduneanu.

„Eu nu am telefoane, eu le am la Poliţie de vreo lună din cauza unor situaţii pe care le-am avut pe cap. Totul se va rezolva. Multă lume de la înmormântare dau sfaturi şi vorbesc în dezavantajul meu. Nu am teamă de nimeni. Vorbesc despre familia Corduneanu cu respect. Îmi cer scuze că nu am putut și poate nu o să ajung nici mâine, pentru că am nunţile, 3-4 pe zi, ştiţi că au fost probleme cu cei care au semnat.

Am fost la poliţie, nu mai am cum să încurc nicio nuntă, nu-mi mai doresc să supăr pe nimeni și să am probleme. Înţelegeţi-mă vă rog, fraţii mei. Sunt la durerea voastră, vă iubesc, vă respect, Dumnezeu să-l ierte pe Costel Corduneanu. El ne-a ajutat, spun sărut mana şi în momentul ăsta. Sunt emoţionat şi agitat. Sunt unele persoane care spun că eu nu vreau să vin. Nu e adevărat, sunt numai pe drumuri. Mi-am luat familia cu mine că nu am timp să stau cu ei la masă.

Am respect de familia asta, nu va mai luaţi după cei care spun că nu vreau să vin. Nu am cum să nu mă duc la nunţi, dar e la Iaşi. Dacă era în București, poate puteam să fug, jumătate de oră. Dar nu am cum să mai încurc nicio nuntă. Îmi pare rău de durerea voastră”, a mai transmis Florin Salam.