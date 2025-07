Câți bani au cheltuit tinerii la Beach, Please! în 2025. Suma este de ordinul milioanelor de euro

După zile întregi de distracție, festivalul Beach, Please! și-a închis porțile. Ediția din acest an a fost una grandioasă și a adus cifre record, atât ca număr de participanți, cât și ca încasări. Tinerii s-au distrat copios în Costinești, dar distracția a costat. Câți bani au cheltuit festivalierii la Beach, Please! în 2025? Suma este de ordinul milioanelor de euro.

Cu peste 100.000 de participanți în fiecare zi și un vârf de 155.000 în ziua de sâmbătă, festivalul Beach, Please! a confirmă încă o dată statutul de cel mai mare festival din Europa și cel mai mare festival de hip-hop din lume. Atmosfera a fost una explozivă la Costinești, iar petrecăreții au avut parte de tot ce își puteau dori: artiști de top, concerte incendiare și multă voie bună.

Câți bani au cheltuit tinerii la Beach, Please! în 2025

Festivalul Beach, Please! și-a deschis porțile în data de 9 iulie și le-a închis pe 13 iulie, iar în cele câteva zile de distracție o mulțime de participanți i-au trecut pragul. Publicul a fost format în mare parte din tineri, iar aceștia au avut parte de momente de neuitat.

Ediția de anul acesta nu a stat bine doar la capitolul distracție și artiști, ci și la cel financiar. Impactul economic al festivalului a fost semnificativ: peste 70 de milioane de euro generați în economie, o cifră care reflectă dezvoltarea accelerată a zonei Costinești și a litoralului românesc.

Mai mult, în festival, pe parcursul celor 5 zile, participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro. Se pare că tinerii nu s-au uitat la bani și au scos din buzunar atât cât a fost nevoie pentru a se simți bine.

Deși ediția din acest an numai ce s-a încheiat, entuziasmul pentru ediția din 2026 este deja vizibil. Biletele au fost puse în vânzare, iar în primele zile de presale s-au vândut peste 50.000 de bilete pentru Beach, Please! 2026. Mai mult, după cum a anunțat chiar Selly, artiști internaționali de mare anvergură deja au fost ofertați și în curând primul headliner o să fie anunțat.

„Beach, Please! nu mai e doar un festival – e un fenomen cultural care pornește din România și face valuri în toată lumea. Suntem mândri că am demonstrat, din nou, că o echipă tânără și ambițioasă poate pune România pe harta marilor evenimente internaționale. Misiunea noastră rămâne aceeași: să oferim generației noastre un spațiu sigur, foarte bine organizat și conectat la tot ce înseamnă muzica și cultura momentului,” a transmis Selly, la finalul festivalului.

