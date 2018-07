Franța a reușit să câştige al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1) în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia. Francezii şi-au făcut jocul lor obişnuit, pragmatic, câştigând prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 – penalty), Paul Pogba (59) şi Kylian Mbappe (65), în timp ce pentru croaţi au punctat Ivan Perisic (28) şi Mario Mandzukic (69).

Câți bani încasează naționala Franței, dupa câștigarea Cupei Mondiale 2018

Franța va primi din partea Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), suma de 32,5 milioane de euro pentru câştigarea Cupei Mondiale din Rusia, potrivit cifrelor comunicate de forul mondial. Fiecare fotbalist francez din lotul de 23 va primi câte 400.000 de euro, potrivit unei repartizări decisă de federaţia franceză şi jucători. Unii dintre componenţii lotului, cum este Kylian Mbappe, vor vărsa aceste sume unor asociaţii caritabile.

Finalista Croaţia va fi recompensată cu suma de 23,9 milioane de euro, în timp ce Belgia, medaliată cu bronz, se va alege cu 20,5 milioane de euro. Fiecare echipă care nu a trecut de faza grupelor (locurile 17-32) ca primi câte 6,8 milioane euro.

În ceea ce-i privește pe belgieni, înainte de meciul din finala mică se anunțase că vor încasa o primă individuală de 313.000 euro dacă vor câştiga medaliile de bronz la Cupa Mondială din Rusia, ca recompensă pentru cel mai bun rezultat din istoria „Diavolilor Roşii” la un Mondial. În ceea ce-l privește pe selecţionerul Roberto Martinez, el avea asigurată o primă de 750.000 euro, indiferent de rezultatul finalei mici cu Anglia, câștigată în cele din urmă de Belgia.

În urmă cu 20 de ani, Franța primea 8,8 milioane de dolari

Este interesant că în 1998, pentru aceeași performanță, Franța a fost remunerată doar cu 8,8 milioane de dolari, o sumă practic egală cu cea a echipelor doar calificate în Rusia.

Câștigătoarea din 2002 a primit 13 milioane de dolari, în 2016 premiul a crescut cu încă 10 milioane de dolari. Spania, învingătoarea din 2010 a ridicat un premiu de 28 de milioane de dolari, în timp ce în Brazilia, Germania a primit 36 de milioane pentru succesul din finală.

Suma câştigată de naţionala Franţei este incomparabil mai mică decât cea încasată de Real Madrid, după ce a câştigat pentru a treia oară consecutiv Liga Campionilor. Mai exact, Real a încasat 87,1 milioane de euro în total, dintre care 31,9 de milioane reprezintă banii proveniți din market pool.

Și-a anunțat retragerea din naționala Franței imediat după finală

Franța a cucerit Cupa Mondială, dar triumful reprezintă un capăt de drum pentru unul dintre jucătorii care au ridicat trofeul deasupra capului duminică, la Moscova. Este vorba despre Adil Rami, fundașul de la Olympique Marseille, care a făcut anunțul imediat după finală.

În vârstă de 32 de ani, Rami a făcut parte din lotul lui Deschamps, dar nu a jucat niciun minut la Cupa Mondială 2018. Își încheie cariera la prima reprezentativă cu 35 de meciuri și un gol marcat pentru Franța, alături de care a participat și la Campionatul European din 2016, unde „Les Bleus” au terminat pe locul al doilea, după o finală pierdută în fața Portugaliei.

„Naționala Franței este un capitol închis pentru mine. Este timpul să spun stop. Nu e frumos să pui capăt carierei internaționale cu un titlu mondial?„, a spus Rami, după finala CM 2018, la microfonul TF1.

„Chiar dacă nu am jucat, trebuia să fiu pregătit în orice moment să joc 90 de minute. M-am antrenat de două ori pe zi. Echipa a fost imensă, nu am cuvinte. Atmosfera a fost extraordinară. Nu am văzut niciodată o echipă a Franței cu o asemenea atmosferă, cu atâta bucurie, în fiecare zi, chiar și după meciuri sau înaintea lor. E atât de frumos!”, a spus Rami.

Vestea nu poate decât să o bucure pe iubita fundașului, Pamela Anderson, care a vorbit în dese rânduri despre relația ei cu fotbalistul francez.Fosta vedetă Playboy a fost prezentă chiar și la turneul final, unde a atras toate privirile la semifinala dintre Franța și Belgia.