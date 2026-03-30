Căutări disperate în Mureș. Detaliul găsit în zona unde au fost văzute ultima dată cele două fetițe

De: Emanuel Popescu 30/03/2026 | 16:55
Este alertă maximă în județul Mureș, după dispariția a două fetițe de doar 4 și 5 ani din municipiul Târnăveni. Copilele au plecat de acasă în cursul zilei de duminică, în jurul orei 14:00, iar de atunci nimeni nu a mai reușit să dea de urma lor. Dispariția a declanșat o mobilizare uriașă în zonă, atât din partea autorităților, cât și a localnicilor.

Polițiștii, jandarmii, pompierii și voluntarii au început imediat căutările, extinse pe câmpuri, dealuri și în zone greu accesibile. În sprijin au fost aduse drone cu termoviziune și câini de urmă, în încercarea de a găsi orice indiciu care ar putea duce la copii.

Ce s-a găsit la fața locului

Un detaliu important a fost descoperit chiar în locul unde fetițele au fost văzute ultima dată. În zonă au fost găsite mai multe obiecte care le-ar fi aparținut, semn că micuțele au fost acolo înainte de dispariție. Cu toate acestea, anchetatorii nu au reușit să stabilească o direcție clară în care ar fi plecat, ceea ce face cazul și mai dificil.

În paralel, a apărut și o informație care este verificată atent de polițiști. Mai mulți martori au spus că în zonă ar fi fost observată o dubă suspectă, cu numere de înmatriculare din Bulgaria, în apropierea momentului dispariției. Această pistă este analizată în detaliu, însă, până în acest moment, nu a fost confirmată oficial o legătură directă cu dispariția celor două fetițe.

Localnicii sunt în stare de șoc și spun că au verificat împrejurimile în detaliu, fără să găsească alte urme. Lipsa unor indicii clare alimentează temerile și scenariile tot mai îngrijorătoare.

Autoritățile analizează imaginile suprinse de camerele de supraveghere

Autoritățile continuă investigațiile și analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. De asemenea, a fost emis mesaj RO-ALERT, iar populația este rugată să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea copiilor.

Familiile trăiesc momente dramatice, iar fiecare oră care trece face ca tensiunea să crească. Operațiunile de căutare sunt în plină desfășurare, iar speranța rămâne că cele două fetițe vor fi găsite în siguranță.

„Activităţile sunt în desfăşurare, iar toate efectivele acţionează cu prioritate pentru depistarea celor două minore, în siguranţă. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii relevante, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112”, menţionează IPJ Mureş.

Semnalmentele celor două minore:

-Minora BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani: înălţime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă şi roşie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ştrampi albi cu model de culoare neagră şi şlapi tip crocs de culoare roz şi model Mickey Mouse.

-Minora FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani: înălţime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codiţe. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanţi roz şi şlapi de culoare albastră.

Cei care pot oferi informații legate de cele două fetițe, sunt rugați să sune la 112.

