”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată”

Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va fi difuzat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al emisiunii. Invitatul acestei ediții este scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc.

Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru. Ca autor de cărți, realizator de documentare și promotor al valorilor românești, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin a stârnit interesul unei largi comunități de cititori.

În dialogul cu Adrian Artene, ascultătorii vor descoperi povești necunoscute despre civilizațiile avansate care s-au aflat încă din neolitic pe teritoriul României, dar vor găsi răspuns și cu privire la misterul tăblițelor de la Tărtăria. Acestea sunt considerate de unii istorici ca fiind prima scriere din lume.

De asemenea, Adrian Artene și Daniel Roxin pătrund în necunoscuta lume a geto-dacilor, reabilitează măreția Sarmizegetusei Regia și vorbesc despre o teorie uimitoare: ”Limba latină s-a născut sau nu din limba vorbită de daci?”

Episodul integral va fi disponibil sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene".