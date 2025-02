Cauza oficială a morții Monalisei Liuba a fost publicată. Ce au descoperit medicii legiști

După moartea Monalisei Liuba, au apărut mai multe speculații legate de cauza decesului. În acest timp, oamenii legii au făcut cercetări amănunțite pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, la salonul de înfrumusețare din Chișinău. De asemenea, medicii legiști au realizat autopsia trupului neînsuflețit și au stabilit de ce s-a stins din viață femeia de afaceri.

Monalisa Liuba, o femeie de afaceri în vârstă de 35 de ani, deținătoare a unui magazin de haine, și-a găsit sfârșitul tragic în urma unei proceduri estetice realizate într-un salon din Chișinău. Aceasta s-a programat pentru două intervenții care au necesitat anestezie generală, însă procedurile i-au fost fatale.

Citește și: Monalisa Liuba și-a presimțit moartea! Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului ei

În jurul morții Monalisei Liuba au apărut mai multe ipoteze, însă acum medicii legiști au terminat autopsia și au stabilit cauza decesului. Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova a transmis că femeia de afaceri s-a stins din viață din cauza emboliei pulmonare.

Embolia pulmonară sau tromboembolismul pulmonar este o urgență cardiacă și o boală în care un cheag de sânge produce înfundarea unei artere de la plămâni, potrivit informațiilor regăsite pe site-ul Sanador.

Între timp, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt, în salonul de înfrumusețare. Roman Babițchi, soțul Monalisei, a transmis că speră ca vinovații să plătească. De asemenea, bărbatul a povestit că trebuia să o ia pe partenera sa de viață după intervenții, iar atunci când a ajuns le-a găsit pe anesteziolog și administratoare pătate de sânge.

„La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13.15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am încept să-mi fac griji. Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție era Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina, aveau pete de sânge pe haine.

Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să răspund. O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, am întrebat și le-am transmis medicilor. Am înțeles că nu mai contează, Liuba a decedase.”, a declarat soțul Monalisei, potrivit Unimedia.info.