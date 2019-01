Caz șocant în Maternitatea Botoșani. O femeie a adus pe lume un bebeluș „macrosom”

O fetiţă “gigant“ a venit pe lume la Maternitatea din Botoşani. Medicii au rămas fără cuvinte când au văzut situaţia, aşa că au fost nevoiți să ia o decizie de urgență și au operat-o pe femeia însărcinată, căci n-ar fi putut naşte natural.

Potrivit botosaninews.ro, fetiţa s-a născut cu o greutate de 5.080 de grame. Carmen Zaboloteanu, medicul specialist în neonatologie de la Maternitatea Botoşani, a declarat că bebeluşul face parte din categoria „macrosom”, care poate prezenta complicaţii după naştere, cum ar fi hipoglicemie, distocie a umerilor, insuficienţă respiratorie acută sau fracturi de claviculă.

Ciobanul din Botoșani care și-a pus casa pe roți și e trasă de cai

Un cioban din Botoșani și-a pus casa pe roți și e trasă de cai! Nea Ion își plimbă nevasta gravidă prin sat și a găsit modalitatea perfectă de a nu polua aerul.

Când alții scot bani grei din buzunare pentru a-și cumpăra bolizi de lux, Nea Ion și-a pus casa pe roți și e trasă de cai. Ciobanul se plimbă prin sat, fără să polueze și se mută cu căsuța în funcție de oile sale. Modalitatea ecologică găsită de Nea Ion l-a surprins plăcut pe Sorin Onișor, celebrul fotograf din spatele multor povești de suflet.

Nea Ion se plimbă zilnic cu căsuța pe roți, dar și cu nevasta sa care urmează să-l facă și tătic. ”Să trăiești, meștere. Să trăiești și dumneavoastră! (…) Dar ce-i asta? Că eu n-am mai văzut așa ceva. Dar cine-i înăuntru? Nevastă-mea, e gravidă. De unde sunteți? Din Leurda. Și unde mergeți? În Leurda. Noi am fost cu oile în partea asta și le tragem acasă. Și cum ați pus casa pe roți? Uite așa, am lipit câte o bucată de fier unul de altul. Și merge și focul. Merge, merge. Dacă soba nu merge, am murit.”, a fost discuția dintre Sorin Onișor și Nea Ion.