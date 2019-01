Situație incredibilă pentru o pacientă din Slatina, care nu-și mai poate mișca o mână, după ce a fost supusă mai multor ședințe de radioterapie și chimioterapie, pentru un cancer inexistent. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea ei uluitoare. (VEZI ȘI: O BĂIMĂREANCĂ A NĂSCUT ACASĂ, ÎNTR-UN LIGHEAN. COPILUL A MURIT. PĂRINȚII ACUZĂ MEDICII)

Femeia acuză trei medici că i-au pus un diagnostic greșit și acum își caută dreptatea la procurorii din Slatina, unde a depus o plângere penală. Medicii legiști de la IML Craiova, dar și specialiști din Spania, unde a fost tratată, au dat un verdict clar. Nu era nevoie de ședințele de radioterapie și chimioterapie pentru că nu avea cancer, astfel că mâna i s-a necrozat.

Coșmarul a reînceput în 2014

Silvia Grădinaru (66 ani), din Slatina, a fost diagnosticată în 1998 cu cancer la sân, în acelaşi an intervenindu-se chirurgical şi îndepărtându-se tumoarea. A urmat tratamentul prescris şi lucrurile au decurs bine până în ianurie 2014 (cu excepţia unei suspiciuni de recidivă, în 2000, tratată parţial, până la primirea rezultatelor anatomo-patologice, când s-a întrerupt tratamentul, rezultând că formaţiunea îndepărtată chirurgical nu era malignă), când a simţit o durere suspectă în umărul drept.

După ce i s-a făcut un computer tomograf i s-a spus că acest cancer a recidivat şi a fost trimisă şi la Bucureşti. Aici, toţi medicii care au examinat-o au spus că nu este adevărat, dar, ca să se calmeze, să mai facă o tomografie, care ar fi costat 10.000 de lei.

„Mi-a căzut părul din nou, o stare foarte proastă după citostatice…”

Doctorii i-ar mai fi spus și că, dacă medicul oncolog de la Slatina ar fi introdus-o în sistem, investigația scumpă putea fi decontată. (CITEȘTE AICI: CAZ CUTREMURĂTOR ÎN ROVINARI: UN PACIENT A MURIT ÎN FAŢA SPITALULUI)

„Am venit, i-am spus la doctoriţă (n.r. – medicul oncolog Mihaela Boştină, de la SJU Slatina). Doctoriţa îmi spune – «Doamna Grădinaru, nu facem niciun dosar, că eu n-am încredere în această analiză, vă trimit la Craiova». Mi-a dat trimiterea şi-am plecat la Craiova. Acolo nu mi-a făcut nicio investigaţie. A zis că să stau afară pe hol, să vadă CT-ul (n.r. – investigaţia realizată la Slatina), nu ştiu la ce s-a uitat, a chemat fata de la Radioterapie să mă ştanţeze şi de luni a şi început radioterapia. Am făcut zece şedinţe. Din mai am început citostaticele. Am făcut şase serii. Mi-a căzut părul din nou, o stare foarte proastă după citostatice“, a relatat femeia.

Medicii spanioli, ca și legiștii români, sunt șocați

După şedinţele de radioterapie şi chimioterapie, Silvia Grădinaru nu şi-a mai simţit mâna şi a plecat la un spital de lângă Madrid, unde medicii au rămas şocaţi. „Tratamentul oncologic efectuat din februarie 2014 şi până în septembrie 2014 nu era necesar”, explică femeia, ceea ce au concluzionat, de altfel, și medicii legiști din România.

Familia femeii a fost alături de ea în tot acest timp şi recunosc că viaţa lor s-a schimbat cu totul după ce aceasta nu şi-a mai simţit mâna.

Cum răspund acuzațiilor medicii vizați

Medicii acuzați se disculpă însă.

„- Aveţi să vă reproşaţi ceva în acest caz din punct de vedere medical?

– Nu. Noi toţi am lucrat împreună ca să facem bine acestei doamne. Îmi pare rău că a avut nişte reacţii adverse la tratament, dumneaei a fost înștiinţată că se pot întâmpla şi astfel de reacţii adverse „, spune Cristina Vodiţă, medic radiolog de la Spitalul Slatina.

În prezent, dosarul se află în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, unde cei trei medici sunt acuzaţi pentru vătămare corporală şi neglijenţă în serviciu. (NU RATA, AICI: NOI DETALII DESPRE MOARTEA BEBELUȘULUI PREMATUR CARE A MURIT LA SPITALUL DIN TÂRGOVIȘTE. VARIANTA TRANSFUZIEI GREȘITE, EXCLUSĂ DE MEDICI)