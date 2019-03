Caz șocant! O femeie și-a aruncat fetița de la etajul 9 și apoi a sărit după ea. Ca printr-o minune, ambele au supraviețuit după ce au căzut pe zăpadă.

O mamă de 21 de ani din Rusia și-a aruncat fetița de doi ani de la etajul 9 și apoi a sărit după ea. Potrivit rudelor, femeia ar fi fost într- stare proastă în ziua incidentului și acesta ar fi fost motivul pentru care ar fi recurs la acest gest extrem. Rudele femeii au venit de îndată la apartament şi o ambulanţă a fost chemată de urgenţă la locul accidentului

Bakhtiar Galautdinov, care a asistat la scenă, a spus: „Copilul a căzut primul. Capul și trupul ei se aflau în zăpadă și numai picioarele i se vedeau.”

„Era foarte nervoasă şi tensionată. Arunca cu lucruri şi a urlat la mine toată dimineaţa. Ne pregăteam să ducem copilul la clinică pentru un examen medical de rutină, dar ne-am certat înainte să plecăm. Am plecat în bucătărie şi le-am lăsat pe cele două, pe fetiţă şi pe mamă, în cameră, sperând că se va linişti puţin. După câteva minute, m-am întors și am văzut camera goală. M-am repezit la fereastră, am privit afară și le-am văzut pe amândouă căzute pe jos”, a declarat cumnata femeii, potrivit Daily Mail.

Fetița a fost dusă de urgenţă la spital, iar starea ei este stabilă, dar se află în continuare sub supravegherea medicilor. În ceea ce o priveşte pe mamă, aceasta a fost externată şi arestată pentru tentativă de omor.

„Nepoata mea este în regulă acum. Tatăl ei va avea grijă de ea și toată familia noastră îl va ajuta. Nu aveți nicio idee ce șoc am trăit. Fratele meu nu putea să mănânce sau să doarmă. Se ruga pentru copilul său zi și noapte. Cred că vor fi bine”, a mai spus cumnata femeii.