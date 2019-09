Cazul Caracal. Care au fost ultimele cuvinte pe care Alexandra Măceșanu le-a spus mamei sale

Alexandra Măceșanu a fost luată ”la ocazie” de criminalul Gheorghe Dincă, iar destinul a devenit unul tragic. ”Monstrul din Caracal” a sechestrat-o, a violat-o și a ucis-o pe adolescentă, apoi i-a incinerat trupul – conform propriilor declarații – într-un cuptor improvizat.

Mama Alexandrei, distrusă de durere, a povestit la România TV care au fost ultimele cuvinte spuse de fata sa. A vorbit cu ea la telefon în ziua în care drumul Alexandrei Măceșanu s-a intersectat, din nefericire, cu acela al ”Monstrului din Caracal”. Alexandra ar fi trebuit să se întâlnească, în acea zi, cu un băiat, apoi avea repetiție la dansuri. Însă întreg scenariul s-a schimbat, dramatic, iar adolescenta nu a mai răspuns la telefon.

„Când a plecat eu eram la serviciu. Nu am mai ştiut dacă ea a ajuns la Caracal. Urma să se întâlnească cu un băiat şi apoi să se ducă la repetiţie la dansuri. Dar când a fost să sune băiatul respectiv, nu s-au întâlnit. Ea nu a mai răspuns la telefon. Seara când am venit de la serviciu şi am văzut că nu a ajuns acasă am început să mă îngrijorez” , a povestit mama Alexandrei.

”Bine, mami, o să am grijă!”

Mama Alexandrei Măceșanu spune că a întrebat-o pe fiica ei dacă a găsit banii pe care îi lăsase, așa cum făcea mereu, iar aceasta a confirmat și a spus că va avea grijă.