Cazul lui „Făt-Frumos” din Călărași. A învățat exact 20 de zile pentru toate materiile și știe exact ce notă va lua la Bacalaureat 2025

Un elev din Călărași a învățat 20 de zile pentru toate materiile și și-a calculat ce notă va lua la Bacalaureat 2025! „Făt-Frumos” știe exact cu cât va încheia examenul maturității! Ce a spus candidatul despre proba susținută la una dintre materii?

Săptămâna trecută a fost una importantă pentru liceeni care au terminat clasa a XII-a, fie că au mers la zi, la seral sau au urmat cursuri cu frecvență redusă.

Vineri, 6 iunie, aceștia au terminat oficial școala și au intrat în cea mai așteptată și, totodată, cea mai stresantă perioadă. În zilele ce au urmat, tinerii au susținut probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat.

După ce a parcurs programa în timp record, un elev a calculat cu exactitate nota pe care o va obține, mizând pe un 7,60! La proba de geografie, candidatul este destul de sigur pe subiect, considerând că tema a fost una accesibilă, fiind vorba despre Franța.

Elevul este încrezător și spune că s-a descurcat bine la probele din cadrul examenului de Bacalaureat. Cu toate acestea, candidatul consideră că ar fi putut mai mult de atât, dar timpul nu i-ar fi fost aliat în acest sens.

„Am dat la geografie, a fost ușor rău de tot. A picat Franța pe care o știm cu toții sau ar trebui să o știm. Dacă ar fi picat altceva, Croația sau Muntenegru ar fi fost dificil. Mă pregătesc de 20 de zile pentru toate materiile. Eu sper că da (n.r. dacă s-a descurcat și la restul materiilor). Nu a fost (n.r. timp suficient) să iau note mari rău de tot, dar sper că suficient de mult ca să iau. Mi-am făcut un calcul, sigur 7,60, cam așa. Aș fi putut mai mult, dar atât am știut, atât am făcut. Sunt sigur că atât o să iau. Cel puțin! Poate am făcut ceva greșeli, dar cam pe acolo ”, a mărturisit un elev.