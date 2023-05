Ce a constatat un turist britanic, sosit pentru prima dată în viaţă în România: „Este complet nedrept”

Un turist britanic, ajuns pentru prima oară în România, a avut parte de experiența vieții. A venit în bagaj cu numeroase preconcepții despre țara noastră, însă părerea i-a fost schimbată în momentul în care a pus piciorul pe pământ românesc. A fost luat prin surprindere și a strigat clar și răspicat: „Am fost mințit”. Ce l-a făcut pe bărbat să vadă cu alți ochi țara în care a ajuns?

Aflat în vacanță cu soția, îndreptându-se către Turcia, un bărbat din Marea Britanie a decis să facă un mic ocolo și să poposească pentru câteva zile în România. A trecut granița sceptic, asta pentru că lucrurile pe care le auzise și le credea despre țara noastră nu erau prea bune. Știa că ajunge într-un loc extrem de periculos, post-sovietic, plin de infractori și anost.

„Plin de infractori și de locuri degradate”

Britanicul a mărturisit în mediul online că a fost învățat că românii sunt oameni cu care nu ar trebui să intri în contact, care sunt puși numai pe făcut rău și că țara noastră este un loc extrem de periculos, în care nu este bine să ajungi. Însă, bărbatul și soția lui au realizat repede că realitatea este alta.

„De fapt planul nostru nu a fost să venim în România, a fost să mergem în Istanbul, Turcia, dar am ales România la întâmplare, ca o alternativă și, înainte de a ajunge, eram puțin cam îngrijorați. Despre România se știe asta, are această reputație, mai ales în Marea Britanie, de loc periculos post-sovietic, plin de infractori și de locuri degradate. Dar este complet greșit. Și ca să fiu sincer, am fost puțin mințit.

Am crescut în Marea Britanie în anii ’90 și începutul anilor 2000, îmi amintesc că unele dintre ziarele noastre ne avertizau că, dacă România va intra în UE, 50.000 de români vor veni în Marea Britanie, vor comite infracțiuni și vor aduce cu ei lucruri îngrozitoare”, a declarat turistul.

„Are o reputație complet nedreaptă”

După câteva zile petrecute în România, cuplul a fost plăcut surprins. Au realizat că nu se află nici pe departe în locul pe care îl credeau foarte periculos și că românii sunt chiar oameni frumoși. Bărbatul a complimentat țara noastră și a încercat să spulbere miturile negative ce se leagă de ea. A mărturisit că a fost cucerit de tot ce a văzut.

Turistul a fost impresionat de arhitectură, de istoria țării și mai ales de preparatele culinare delicioase pe care le-a descoperit. A fost cucerit iremediabil de mici și sarmale și ar recomanda acum oricui România ca destinație de vacanță.

„Dar, de fapt, fiind în România și trăind experiența, este un loc minunat. Are o reputație complet nedreaptă, aș spune eu. Este complet nedrept. Locul este frumos, orașele sunt un amestec fantastic de arhitectură slavă, greacă și modernă. Istoria este fascinantă, știi, au cavalerii, au românii înșiși, au Imperiul Otoman și toată această istorie fascinantă. Iar mâncarea este uimitoare, sarmale, chiftele, mici (de care nu mă satur niciodată). Și știți că înainte de a veni, oamenii ne avertizau: «Oh, mergeți în România», «De ce mergeți în România?», «Este periculos acolo, aveți grijă»”, a mai spus bărbatul.