Ce a descoperit fratele Mădălinei Manole la mormântul artistei, de Crăciun? A vărsat lacrimi amare

Mădălina Manole a lăsat o durere de nedescris în sufletele celor dragi. De 15 ani, Crăciunul nu mai este la fel pentru familia ei. Fratele regretatei artiste suferă enorm și nu și-a găsit liniștea nici acum. Acesta merge periodic la locul de veci al surorii lui, să-i ducă lumânări și flori, să-i spună ce mai este nou în viața lui. Și anul acesta, de Crăciun, Marian Manole a mers la mormântul Mădălinei.

A păstrat tradiția de a merge pe 25 decembrie împreună cu fiul său, nepotul Mădălinei. I-a aprins candele și i-a dus flori, iar surpriza a fost să vadă că oamenii n-au uitat-o pe sora lui. Acesta a găsit alte candele și coroane de flori la locul de veci al regretatei cântărețe.

„Am mers cu fiul meu în prima zi de Crăciun, așa cum facem mereu. Am aprins candele și am dus flori, dar am găsit deja coroane acolo. Este reconfortant să știu că oamenii nu au uitat-o pe sora mea”, a spus fratele Mădălinei Manole, notează ziaristu.ro