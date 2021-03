Ce a descoperit o femeie, în subsolul casei pe care tocmai o închiriase. Atunci când a văzut, i s-a făcut pielea de găină: „Trepte din piatră care duc spre întuneric”

Uneori, când vizionați o proprietate, poate fi ușor să ratați câteva detalii importante. O femeie a avut parte de un adevărat coșmar atunci când, la scurt timp după ce s-a mutat în casă nouă, a făcut o descoperire șocantă.

Îți place atât de mult aspectul unei locuințe și ești conștient că vor exista și alte persoane care se luptă să o cumpere sau să o închirieze, așa că te duci și o achiziționezi sau o închiriezi fără să stai pe gânduri și scoți din schemă faptul că, uneori, nu analizezi proprietatea atât de mult pe cât ar trebui.

Un cuplu care s-a mutat în San Francisco a avut parte de o experiență de-a dreptul interesantă. După o vizionare de 20 de minute, cei doi au decis că proprietatea merită atenția lor, așa că nu au mai stat pe gânduri și au închiriat-o rapid, scrie mirror.co.uk.

Descoperire șocantă în subsolul ascuns al casei

La scurt timp după mutarea lor, cei doi au făcut o descoperire ciudată, pe care nu o băgaseră de seamă în timpul vizionării. Într-un clip postat de femeia cu pricina pe TikTok, aceasta povestește cum a descoperit un subsol ascuns pe care îl consideră un adevărat coșmar.

Ea a spus: „Bine, deci tocmai am închiriat o casă nouă și avem această cămară și ne întrebăm de ce ușa cămării are aceste încuietori. Și așa am deschis ușa și am observat ceva ce arată ca o trapă în podea. Ce dracu e asta?? O serie de trepte de piatră care merg în întuneric…”

În videoclipul postat de femeie, aceasta mai povestește că a găsit mai multe camere de supraveghere instalate în diverse colțuri ale casei sale, iar firele tuturor mergeau către subsolul ciudat pe care l-a descoperit. Toți urmăritorii care au vizionat clipul video cu pricina s-au înfiorat și nu au înțeles deloc scopul subsolului numit de femeie, simplu, „coșmar”.

„Asta pare o cale de evacuare pentru cineva important, având în vedere toate camerele și încuietorile de pe dulapuri. Sună ca o casă sigură” a spus un internaut, fascinat de cele văzute în casa celor doi.