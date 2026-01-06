Acasă » Știri » Cum arată garsoniera care se închiriază cu 800 de euro pe lună, în București. Are doar 40 de metri pătrați

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 19:58
În ultimul an, românii au suportat valuri de scumpiri, iar prețurile au crescut și în piața imobiliară. Mulți români nu își mai permit sub nicio formă să își achiziționeze o locuință, așa că un procent tot mai mare din populație se orientează către chirii. Însă, și aici prețurile au crescut și situația nu este deloc una roz. Cum arată garsoniera care se închiriază cu 800 de euro pe lună, în București?

Chiriile s-au majorat cu aproape 10% de la un an la altul la nivel național, iar anul 2026 se anunță unul chiar mai rău din acest punct de vedere. Puterea de cumpărare nu ține pasul cu scumpirile. Bucureștiul are acum cele mai mari chirii din întreaga țară, iar o garsonieră de numai 40 de metri pătrați a ajuns să se închirieze și cu 800 de euro.

În marile orașe din țară prețul chiriilor a explodat, iar Capitala este cap de listă. În București, chiriile au ajuns să aibă prețuri amețitoare, iar o garsonieră de doar 40 de metri pătrați a ajuns să se închirieze și cu 800 de euro.

Garsoniera este situată în zona Ștefan cel Mare, la trei minute de mers pe jos de stația de metrou Obor, după cum se arată în anunțul de închiriere. Este complet mobilată și are centrală proprie. De asemenea, în anunț, fiecare dotare minimală este descrisă ca opțiune de lux, probabil de aici și prețul piperat. Garsoniera este una open-space.

„Amplasată la etajul 9, într-un bloc construit în 2013, această locuință de 40 mp oferă un spațiu rafinat și funcțional, într-o zonă liniștită si centrală, beneficiind de toate dotările esențiale, inclusiv lift, interfon camere de supraveghere și pază umană.

Design Elegant și Funcțional: Garsoniera este mobilată cu piese realizate la comanda și finisaje de cea mai înaltă calitate, oferind un spațiu de locuit primitor și practic.

Dotări de Calitate Superioara: Beneficiați de toate facilitățile necesare, parchet din lemn masiv, gresie și faianță, TV LED, și electrocasnice incorporate precum frigider, plită și cuptor, hotă, mașină de spălat rufe și aer condiționat, internet de mare viteză”, se mai arată în anunț.

De asemenea, este de menționat că în prețul chiriei este inclus și un loc de parcare în subteran. Ei bine, așa cum spuneam, pentru toate acestea cei interesați trebuie să scoată din buzunar 800 de euro pe lună.

