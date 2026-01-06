S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026

O nouă tragedie a avut loc în România! Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit spânzurat în propriul cabinet. Familia este sfâșiată de durere. Acum s-a aflat și motivul pentru care stomatologul și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026?

În data de 4 ianuarie, oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită decedată, prin spânzurare, într-un imobil situat în municipiul Călărași. Chiar tatăl stomatologului a fost cel care a făcut descoperirea tragică. Fiul său și-a pus capăt zilelor, iar acum s-ar fi aflat și motivul care l-a împins să ia această decizie.

S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața.

Bărbatul de 35 de ani a fost găsit spânzurat în cabinetul său de la parterul unui bloc din Călărași. Era medic stomatolog cunoscut în comunitate. De asemenea, iubita lui lucra în același cabinet și nimic nu avea să prevestească tragedie.

Bărbatul ducea aparent o viață perfectă și avea multe planuri de viitor împreună cu logodnica sa. Totuși, surse apropiate cuplului spun că în noaptea dintre ani cei doi parteneri s-ar fi certat, iar acesta ar fi fost motivul ce l-a împins să recurgă la gestul extrem.

„Era super om. S-a omorât din cauza unei femei. Pacat”; „Nişte oameni extraordinari, educaţi. Erau foarte fericiţi. Erau realizaţi… şi doamna, și domnul”; „Erau oameni ok”; „Erau super oameni din punctul meu de vedere. Liniştiţi. La cabinet am văzut-o doar pe ea în ultima perioadă; „Nişte oameni extraordinari, educaţi. Ajutători, prietenoşi. El era mai vulcanic aşa. Pe mine m-au ajutat foarte mult. Păcat. Îmi pare nespus de rău”, spun vecinii.

În urma celor întâmplate, autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla cu exactitate ce l-a determinat pe bărbat să îşi ia viaţa.

„În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violenţă. În cauză a fost întocmit dosar penal”, a declarat Bianca Ghiveci, purtătorul de cuvânt IPJ Călăraşi.

Psihologii avertizează că perioada sărbătorilor este una delicată, care poate accentua tensiuni interioare sau stări depresive. Potrivit statisticilor, numărul sinuciderilor crește în această perioadă.

O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză

Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea! Urma să petreacă Revelionul în „Le Constellation”, dar s-a răzgândit: „Am trecut chiar prin fața locului”