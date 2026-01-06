Acasă » Știri » Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea! Urma să petreacă Revelionul în „Le Constellation”, dar s-a răzgândit: „Am trecut chiar prin fața locului”

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 17:34
Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea /Foto: X Focus, Facebook
Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea! Urma să petreacă Revelionul în „Le Constellation”, dar s-a răzgândit în ultimul moment. Putea să se numere printre victimele tragediei din Elveția, însă se pare că a fost inspirat și a reușit să scape. Despre cine este vorba?

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația.

Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea

Fiul unui cântăreț celebru ar fi trebuit să fie în seara de Revelion în barul din Crans-Montana, unde a avut loc explozia. Tânărul s-a răzgândit însă în ultimul moment și a sărbătorit noaptea dintre ani în Italia, alături de iubita lui.

Este vorba despre fiu lui Al Bano și al iubitei sale, Loredana Lecciso. Aceștia au împreună doi copii, o fată și un băiat, iar fiul lor ar fi trebuit să fie în barul din Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Albano Carrisi Jr. are 24 de ani, iar el și sora sa, Jasmine, își petreceau majoritatea verilor în stațiunea din Elveția.

Întreaga familie a petrecut Crăciunul în stațiunea de lux, iar Bido, așa cum i se spune, ar fi trebuit să petreacă și Revelionul în clubul respectiv, alături de iubita sa. Din fericire, cei doi s-au răzgândit în ultimul moment și au ales să petreacă noaptea dintre ani în Italia, în Puglia.

„Bido frecventează Le Constellation și aproape a ajuns acolo în acea seară tragică. Bido a absolvit Crans-Montana și și-a petrecut verile acolo cu Jasmine. Prietena lui, Emily, este din zonă. Ne-am întâlnit să petrecem Crăciunul împreună. Este un loc frumos. În timp ce ne plimbam, am trecut chiar prin fața locului unde a avut loc masacrul.

Fiul meu și prietena lui au decis în ultimul moment să călătorească în Puglia pentru a întâmpina Anul Nou. Printre diversele opțiuni, exista opțiunea de a sărbători în Crans, iar dacă ar fi rămas acolo, aproape sigur ar fi fost la Le Constellation. Al Bano susține că Cellino San Marco i-a salvat”, a declarat Loredana Lecciso.

Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

 

Foto: Facebook, X Focus

