Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir

De: Alina Drăgan 03/11/2025 | 20:26
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling /Foto: Captură YouTube
Celebrul Al Bano a revenit în România și a susținut la Sala Palatului un concert de zile mari. Sala a fost plină, iar alături de artist pe scenă a urcat și Paula Seling. Românca a avut parte de o intrate spectaculoasă, cu Al Bano în genunchi, în fața ei. Gestul cântărețului a stârnit ropote de aplauze.

În data de 2 noiembrie, Al Bano a susținut un concert de senzație la Sala Palatului. Artistul în vârstă de 82 de ani a fost acompaniat de Orchestra Filarmonicii din Pitești, dirijată de maestrul Alterisio Paoletti. Iar invitați speciali au fost soprana Montserrat Martí Caballé, dar și Paula Seling.

Românca a avut parte de o intrare spectaculoasă. Al Bano i-a făcut prezentarea, iar atunci când artista a urcat pe scenă s-a așezat în genunchi în fața ei și i-a sărutat mâna. Gestul a uimit-o și a emoționat-o pe Paula Seling. Cântăreața a fost copleșită, iar gestul lui Al Bano a făcut publicul să izbucnească în aplauze.

„M-am simțit acasă în prezența lui”

Al Bano și Paula Seling nu se află la prima colaborare, însă concertul de la Sala Palatului a fost unul special pentru cântăreață. Aceasta a fost onorată de invitația primită și a spus că s-a simțit „ca acasă” în prezența marelui artist.

„Ce seară minunată am trăit aseară la Sala Palatului! Am avut onoarea de a fi invitata unui artist legendar – Al Bano, o voce care a scris istorie și care continuă să o facă, cu aceeași forță, bucurie și poftă de viață incredibilă!

Pentru mine, fiecare întâlnire cu scena Sălii Palatului este ca prima dată: aceeași emoție, același nod în gât, aceeași recunoștință pentru voi, cei care ne încălziți inimile cu aplauze, priviri și zâmbete. Iar aseară ați fost fantastici! O sală plină de oameni dragi, atât de calzi și generoși în emoție… vă mulțumesc din suflet!

Am trăit un moment special cântând și alături de Montserrat Martí Caballé, fiica marii soprane Montserrat Caballé – sensibilitate, eleganță și un glas ce poartă mai departe o moștenire impresionantă. Aseară, pe scenă, ni s-a alăturat și o parte din Orchestra Filarmonicii Pitești, artiști de mare clasă, care au adus profunzime și un sunet nobil fiecărui moment.

Iar Al Bano… ce pot spune? Un titan al scenei, mereu în formă, mereu gata să dăruiască TOT, cum mulți tineri încă mai au de învățat. M-am simțit acasă în prezența lui – respect, profesionalism și multă, multă lumină! A fost o seară despre muzică, prietenie și inimile noastre bătând la unison.Mulțumesc pentru privilegiul de a fi acolo și pentru fiecare clipă împărtășită!”, a scris Paula Seling, în mediul online.

×